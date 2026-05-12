Axa Rojas, la hermana de Ana Febe Rojas, señaló quiénes son los presuntos cómplices del feminicidio de la egresada de pedagogía de la FES Acatlán.

La hermana de Ana Febe Rojas recordó que la congregación del esposo, presunto asesino de la joven, cerró luego de que se señalara a los fundadores de ser cómplices del feminicidio.

Señalan a presuntos cómplices del feminicidio de Ana Febe Rojas

Axa Rojas reapareció en las redes para difundir el feminicidio de su hermana Ana Febe Rojas, sincerándose sobre el dolor que es vivir un 10 de mayo, Día de las Madres, con su mamá en busca de justicia por la joven.

Ante ello, Axa Rojas se disculpó por estar distanciada en redes sociales y no actualizar sobre el caso de su hermana. Sin embargo, recordó que hay cómplices del feminicidio.

Fue así que no solo volvió a nombrar al esposo de Ana Febe Rojas, Cristian Felipe N, como el presunto asesino de su hermana, sino que acusó a otras personas más.

Axa Rojas señaló directamente a Jorge N y Verónica N, que forman parte de la congregación cristiana a la que el esposo de Ana Febe Rojas pertenece.

Rojas apuntó que tanto Jorge N como Verónica N fueron cómplices de la violencia que su hermana vivía en su matrimonio “y no hicieron nada para reportarlo”.

Asimismo, Axa Rojas acusó que la congregación podría ser incluso “un culto religioso”.

Por otra parte, también nombró a Efrain N, asegurando que es el trabajador de la alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México (CDMX) quien ha puesto a disposición trabas para la investigación del feminicidio de Ana Febe Rojas.

Iglesia cómplice de la violencia a Ana Febe Rojas es cerrada tras feminicidio

Hermana de Ana Febe Rojas señaló a presuntos cómplices del feminicidio de la joven, acusando directamente a los fundadores de la iglesia por estar al tanto de la violencia ejercida en su contra y no denunciar.

Axa Rojas recordó que la iglesia cristiana ‘El Remanente’ en Cuajimalpa, fue cerrado a días del feminicidio de Ana Febe Rojas y tras señalamientos directos a sus fundadores Jorge N y Verónica N.

La información dada por Axa Rojas fue verificada, pues actualmente la iglesia ‘El Remanente’ se encuentra con el estatus de cerrado en google.