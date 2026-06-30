El gobierno de CDMX confirmó los horarios y accesos al FIFA Fan Festival del Zócalo para ver y disfrutar del México vs Ecuador este martes 30 de junio.

Tal como confirmó el secretario de Gobernación de Ciudad de México, César Cravioto, se abrirán las puertas cuatro horas antes del partido, programado a las 19:00 horas.

Asimismo, se hizo un llamado a llegar con anticipación debido a la alta afluencia en los partidos de la Selección, aunque en caso de registrarse un lleno, hay otros festivales.

FIFA Fan Festival del Zócalo: horarios, accesos y lo que debes saber para el México vs Ecuador

En conferencia de prensa, el gobierno capitalino dio a conocer la organización del FIFA Fan Festival del Zócalo para este 30 de junio, por el México vs Ecuador:

Horarios: apertura de puertas será a las 15:00 horas, aunque se menciona posible ingreso desde las 9:30, hasta las 21:30 horas

Accesos:

5 de Febrero



16 de Septiembre



20 de Noviembre



Pino Suárez



Tacuba



Madero



República de Argentina

El FIFA Fan Festival también transmitirá los otros partidos de octavos del Mundial 2026 programados este jueves 30 de junio:

Costa de Marfil vs Noruega: 12:00 horas

Francia vs Suecia: 17:00 horas

Gobierno de CDMX planea extender puntos para ver el Mundial 2026 (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Y se recuerda los artículos que no pueden entrar al FIFA Fan Festival en general y no sólo para el México vs Ecuador:

Bebidas alcohólicas

Alimentos

Objetos punzocortantes o armas

Pirotecnia

Punteros láser

Mochilas grandes

Sombrillas de estructura rígida (recomiendan llevar impermeable)

El gobierno capitalino también dio a conocer que se desplegarán tres mil 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Asimismo, se destacó que a partir también de las 15:00 horas, hasta la mañana del 1 de julio, habrá ley seca en todos los establecimientos alrededor del Zócalo y Centro Histórico.

FIFA Fan Festival: También puedes acudir a estos lugares para ver el México vs Ecuador

En caso de que el Zócalo registre un lleno para el México vs Ecuador, el gobierno capitalino llamó a acudir a otro FIFA Fan Festival instalados en otras alcaldías:

Parque La Bombilla Utopía Meyehualco Parque Tezozomoc Deportivo Vivanco Unidad Independencia Campos Revolución Deportivo Xochimilco Central de Abasto Deportivo San Mateo, Cuajimalpa Bosque de Tláhuac Deportivo Hermanos Galeana Deportivo San Francisco Tecoxpa Parque de la Consolación Parque Las Américas Utopía Mixiuhca Utopía Eduardo Molina Bajo Puente Tacuba

Se señaló a su vez, la implementación de un nuevo festival, en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, en donde habrá escenario para concierto.