El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que habrá Ley Seca este martes 30 de junio por el encuentro México vs Ecuador, en el que se decidirá quién continúa en la Copa Mundial 2026.

César Cravioto, secretario de Gobierno CDMX, detalló que se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 15:00 horas del martes y se extenderá hasta las 7:00 horas del miércoles 1 de junio.

México vs Ecuador: Horarios y zonas afectadas por la Ley Seca en CDMX

Para el próximo partido de México frente a Ecuador, a disputarse en el Estadio Banorte, autoridades de CDMX confirmaron que se mantendrá la Ley Seca bajo condiciones similares a los partidos anteriores.

César Cravioto muestra decomiso de cerveza por Ley Seca en el Zócalo; autoridades la tiran al drenaje (Eduardo Díaz)

Las zonas afectadas por la Ley Seca serán las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc aledañas a:

Paseo de la Reforma

Centro Histórico

En conferencia de prensa, César Cravioto detalló que la implementación de la Ley Seca pretende reducir el riesgo de los festejos en torno al partido, evitando que se den situaciones de violencia.

Para garantizar el cumplimiento de la Ley Seca, el gobierno de CDMX desplegará un operativo de seguridad para evitar la venta de alcohol, además de la revisión del INBEA en los comercios.

Asimismo, se detallaron los resultados de los operativos anteriores, en los que se decomisaron cerca de 40 mil latas de cerveza y más de 500 botellas de alcohol, además de la detención de 30 vendedores.

Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, hizo un llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad el partido México vs Ecuador, que se jugará este 30 de junio a las 19:00 horas.