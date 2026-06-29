Horarios del Metro, Tren Ligero y Metrobús para el México vs Ecuador del Mundial 2026

Con motivo del partido México vs Ecuador del Mundial 2026, el gobierno de la CDMX anunció nuevos horarios en el Metro, Tren Ligero, Metrobús, Trolebús y Nochebús para facilitar la movilidad de los aficionados el martes 30 de junio.

Metro: Línea 1, 2 y 3

Tren Ligero: Pero permanecerá cerrada la Estación Estadio Azteca

Metrobús

Por el partido mundialista el servicio especial comenzará a las 13:00 horas y se extenderá hasta la 01:00 horas del miércoles 1 de julio.

La medida busca garantizar seguridad y accesibilidad durante la jornada, en la que se espera gran afluencia por el encuentro en el Estadio Banorte.

Horarios del Metro (Metro CDMX)

Horarios del Metro para el México vs Ecuador del Mundial 2026

Los horarios del Metro CDMX comenzarán desde las 13:00 horas hasta la 01:00 horas en las siguientes líneas:

Línea 1 (Observatorio - Pantitlán)

Línea 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña)

Línea 3 (Indios Verdes - Universidad)

El resto de las líneas ofrecerán servicios en el horario habitual.

Horarios del Tren Ligero para el México vs Ecuador del Mundial 2026

En el caso del Tren Ligero, se informa que habrá servicio especial hasta la 01:00 horas por el México vs Ecuador.

Sin embargo, la estación Estadio Azteca permanecerá cerrada durante el partido para evitar aglomeraciones.

Tren Ligero limita el acceso en Tasqueña (Especial)

Horarios del Trolebús para el México vs Ecuador del Mundial 2026

En el caso del Trolebús y Nochebús, seis rutas nocturnas operarán desde la medianoche hasta las 05:00 horas del miércoles 1 de julio.

Trolebús CDMX (Luis Carbayo / Luis Carbayo)

¿A qué hora es el México vs Ecuador del Mundial 2026?

El partido entre México y Ecuador comenzará a las 19:00 horas del 30 de junio, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte de la CDMX.