En Ciudad de México (CDMX) se activó la alerta roja por lluvias en Gustavo A. Madero la tarde y noche de este lunes 12 de octubre; hay alerta amarilla en 9 alcaldías.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer activó la alerta a partir de las 18:36 horas, por lo que instaron a la ciudadania a resguardarse.

Gustavo A. Madero en Alerta Roja por lluvias esta tarde y noche (SGIRPC)

Se esperan lluvias fuertes y posible caída de granizo en CDMX debido a la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad al centro del país, debido a la temporada de ciclones.

Alerta Roja por lluvias en Gustavo A. Madero la tarde y noche de este lunes 12 de octubre

SGIRPC activó la Alerta Roja por lluvias fuertes en Gustavo A. Madero la tarde de este lunes 12 de octubre, por lo que llama a la población a extremar precauciones.

De acuerdo con SGIRPC, la alerta está vigente hasta las 22:00 horas por lluvia entre los 50 y 70 mm, así como posible caída de granizo que pueden provocar inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional también señaló que se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h y las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Las autoridades agregaron a su vez que las fuertes lluvias en Gustavo A. Madero podrían generar corrientes de agua en avenidas, así como deslaves y caída de ramas.

Piden a la población que de habitar en una zona de riesgo de inundaciones se atiendan las indicaciones de Protección Civil, así como evitar cruzar ríos o arroyos caudalosos.

Lluvias en CDMX la tarde-noche de este lunes 12 de octubre activan alerta roja y amarilla en varias alcaldías (SGIRPC)

Alerta Amarilla por lluvias en nueve alcaldías para esta tarde y noche

La SGIRPC también activó la Alerta Amarilla por lluvias en nueve alcaldías, ya que esperan entre 15 y 29 mm para la tarde y noche de este lunes 12 de octubre en:

Azcapotzalco Cuauhtémoc Iztacalco Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Acorde con el rada meteorológico, la Alerta Amarilla puede cambiar para las próximas horas, ya que las alcaldías Azcapotzalco y Cuauhtémoc presentarían lluvias fuertes .

Por lo que llaman a los habitantes de dichas alcaldías a cerrar puertas y ventanas, además, en caso de salir de casa, utilizar paraguas o impermeable.