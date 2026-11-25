La diputada local de Hidalgo por el Partido del Trabajo (PT), Orquídea Larragoiti Osorio, denunció públicamente haber sido víctima de presunto abuso sexual por parte de Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado federal en funciones y comisionado político nacional de ese partido en la entidad.

La legisladora hizo el señalamiento ante medios de comunicación durante un evento en el Congreso de Hidalgo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tras su denuncia pública, recibió el respaldo de integrantes de distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo estatal.

Legisladores de Hidalgo acompañan a Orquídea Larragoiti a presentar denuncia

Después de escuchar el señalamiento, diputadas y diputados de diferentes partidos expresaron su solidaridad con Orquídea Larragoiti y la acompañaron a presentar la denuncia correspondiente ante la Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Género en Hidalgo.

La acusación fue dirigida contra Francisco Javier Vázquez Calixto, quien ocupa una curul en la Cámara de Diputados federal por el PT y también se desempeña como comisionado político nacional de ese partido en Hidalgo.

La presentación de la denuncia ante las autoridades ministeriales representa el inicio de la vía institucional para que se investiguen los hechos señalados por la legisladora.

Hasta la información proporcionada para esta nota, no se cuenta con la postura del diputado federal ni con detalles sobre el avance de la investigación. El señalamiento de Orquídea Larragoiti deberá ser esclarecido por las autoridades correspondientes.