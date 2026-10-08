La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias.

La tarde y noche de este jueves 8 de octubre se preven intensas lluvias con precipitaciones de entre 19 y 25 milímetros.

Esta condición se extenderá hasta la madrugada del viernes. Se verán afectadas las 16 alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa de Morelos Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa La Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Activan Alerta Amarilla en CDMX este 8 de octubre (@SGIRPC_CDMX / X)

Activan Alerta Amarilla hoy 8 de octubre en CDMX

La Alerta Amarilla en CDMX se mantendrá activa hasta 3 primeras horas del 9 de octubre.

La temperatura máxima estimada en Ciudad de México es de 21 a 24°C y la mínima 14 a 15°C. Al momento se registra viento al noreste de 5km/h con ráfaga de hasta 17 km/h.

Se preven lluvias fuertes que pueden generar anegaciones en calles, así como encharcamientos que derivarían en afectaciones viales y complicaciones de tránsito de peatones.

No se descarta la caída de granizo así como la presencia de fuertes vientos asociados a riesgos como caídas de árboles, de ramas y lonas.

Ante este pronostico, con la finalidad de prevenir riesgos, se recomienda:

Retirar basura u objetos cercanos a coladeras interiores y exteriores del hogar.

Cerrar puertas y ventanas.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Usar impermeable y/o llevar paraguas en caso de salir.

Mantenerse alejado de muros, árboles, cables de luz y espectaculares.

No salir de casa de no ser necesario.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Ante una emergencia llamar al 911 ó al número 55 5683 2222

En los últimos días se han registrado lluvias en varios estados del país a causa de diversos fenómenos como las tormentas tropicales Simon y Rachel, además de la actividad registrada en el Atlántico por el Seguimiento de huracanes y radar de tormentas de AccuWeather.