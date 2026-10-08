La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias.
La tarde y noche de este jueves 8 de octubre se preven intensas lluvias con precipitaciones de entre 19 y 25 milímetros.
Esta condición se extenderá hasta la madrugada del viernes. Se verán afectadas las 16 alcaldías de la CDMX:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Activan Alerta Amarilla hoy 8 de octubre en CDMX
La Alerta Amarilla en CDMX se mantendrá activa hasta 3 primeras horas del 9 de octubre.
La temperatura máxima estimada en Ciudad de México es de 21 a 24°C y la mínima 14 a 15°C. Al momento se registra viento al noreste de 5km/h con ráfaga de hasta 17 km/h.
Se preven lluvias fuertes que pueden generar anegaciones en calles, así como encharcamientos que derivarían en afectaciones viales y complicaciones de tránsito de peatones.
No se descarta la caída de granizo así como la presencia de fuertes vientos asociados a riesgos como caídas de árboles, de ramas y lonas.
Ante este pronostico, con la finalidad de prevenir riesgos, se recomienda:
- Retirar basura u objetos cercanos a coladeras interiores y exteriores del hogar.
- Cerrar puertas y ventanas.
- Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
- Usar impermeable y/o llevar paraguas en caso de salir.
- Mantenerse alejado de muros, árboles, cables de luz y espectaculares.
- No salir de casa de no ser necesario.
- Mantenerse informado a través de canales oficiales.
- Ante una emergencia llamar al 911 ó al número 55 5683 2222
En los últimos días se han registrado lluvias en varios estados del país a causa de diversos fenómenos como las tormentas tropicales Simon y Rachel, además de la actividad registrada en el Atlántico por el Seguimiento de huracanes y radar de tormentas de AccuWeather.