Los efectos del huracán Simón y la tormenta tropical Trudy mantendrán las lluvias en varios estados de México este miércoles 14 de octubre de 2026.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones de distinta intensidad en el territorio nacional.

La Conagua informó que el huracán Simón permanecerá cerca de las costas de Jalisco y Nayarit, mientras que la tormenta tropical Trudy continuará su desplazamiento al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero.

Ambos sistemas favorecerán las lluvias en distintas regiones del país.

¿En qué estados lloverá este 14 de octubre de 2026?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla lluvias muy fuertes, fuertes, chubascos y precipitaciones aisladas en los siguientes estados de la república mexicana:

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros): Coahuila (norte y oeste), Chihuahua (este y sur), Durango (norte, oeste y sur), Estado de México (oeste y suroeste), Guerrero (este y sur) y Oaxaca (norte, oeste y sur).

Lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros): Zacatecas (sur y oeste), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (norte, centro y sur), Guanajuato (oeste), Michoacán (oeste, norte y este), Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco y Chiapas (centro y sur).

Chubascos (de 5 a 25 milímetros): Baja California Sur, Sinaloa (sur), Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (de 0.1 a 5 milímetros): Baja California y Sonora.

Huracán Simón ¿Dónde se localiza este 14 de octubre?

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que, durante la mañana de este miércoles, el huracán Simón, de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se localizó aproximadamente a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 385 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de hasta 205 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-suroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

Ante la presencia del huracán, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia por posibles efectos de vientos de huracán en las islas Marías, Nayarit.

Tormenta tropical Trudy: ubicación y vientos

Por su parte, la tormenta tropical Trudy se localizó a 560 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 650 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con el reporte meteorológico, Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de hasta 100 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

La evolución de ambos sistemas meteorológicos forma parte de las condiciones que mantienen el pronóstico de lluvias para este miércoles en distintas entidades del país.