El Servicio Meteorológico Nacional, a cargo de Conagua, alertó ante el pronóstico de lluvias para los estados de Chihuahua y Coahuila durante los próximos 3 días.

Asimismo, las autoridades pidieron también mantenerse atento al avance de los sistemas ciclónicos Simón y Trudy por el pacífico mexicano, pues podrían provocar lluvias en varios estados de esta región del país.

Conagua alerta por lluvias en Chihuahua y Coahuila para los siguientes 3 días; se extenderán hacia este región

Conagua emitió una alerta ante la presencia de condiciones climáticas adversas que afectarán los estados de Chihuahua y Coahuila a partir de este jueves 15 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico del clima, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en estas zonas:

Chihuahua: noreste, este y sur

Coahuila: noroeste y oeste

Conagua advirtió que estas lluvias se extenderán durante el viernes 16 y sábado 17 de octubre hacia la región Huasteca, en donde se prevé que puedan convertirse en lluvias intensas con puntuales torrenciales.

Conagua pronostica lluvias intensas en Chihuahua y Coahuila durante 3 días (Moisés Pablo / Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

De este modo, los estados afectados por estas condiciones adversas serían:

San Luis Potosí: este y sureste

Querétaro: norte

Hidalgo: norte

Puebla: norte

Veracruz: norte

Ante esta situación, el SMN instó a la población de ambos estados a mantenerse atentos a las actualizaciones en los pronósticos del clima, así como a las iniciaciones correspondientes por parte de Protección Civil.

Conagua extrema vigilancia por lluvias provocadas por los sistemas Simón y Trudy

Conagua alertó también debido a que los sistemas Simón y Trudy generarán lluvias durante la noche de este miércoles 14 y la madrugada del jueves 15 de octubre en diversos estados del país.

Ante la presencia de ambos fenómenos meteorológicos en el pacífico mexicano, los estados afectados serán:

Lluvias muy fuertes

Michoacán

Lluvias fuertes

Nayarit, Jalisco, Colima y Estado de México

Intervalos de chubascos

Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

El paso de Simón provocará también oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Nayarit, Jalisco y Colima, por lo que llaman a la población a que se mantenga alejada de las costas y así evitar accidentes.

Tormenta tropical Simón provoca lluvias en Guerrero, Oaxaca y Michoacán (Cuartoscuro / Administrador Prueba)

De igual forma se esperan:

Lluvias puntuales intensas

Chiapas

Lluvias puntuales fuertes

Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Intervalos de chubascos

Campeche y Yucatán.

Por su parte, la tormenta tropical Trudy, situada al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, refuerza la probabilidad de lluvias muy fuertes en dichos estados.

Debido a las constantes lluvias, Protección Civil llama a evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ya que esto pone en grave peligro a la ciudadanía.

Las autoridades piden mantenerse atento a los avisos locales, con el objetivo de conocer las acciones de respuesta ante las condiciones climáticas.