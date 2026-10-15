El Servicio Meteorológico Nacional, a cargo de Conagua, alertó ante el pronóstico de lluvias para los estados de Chihuahua y Coahuila durante los próximos 3 días.
Asimismo, las autoridades pidieron también mantenerse atento al avance de los sistemas ciclónicos Simón y Trudy por el pacífico mexicano, pues podrían provocar lluvias en varios estados de esta región del país.
Conagua alerta por lluvias en Chihuahua y Coahuila para los siguientes 3 días; se extenderán hacia este región
Conagua emitió una alerta ante la presencia de condiciones climáticas adversas que afectarán los estados de Chihuahua y Coahuila a partir de este jueves 15 de octubre.
De acuerdo con el pronóstico del clima, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en estas zonas:
- Chihuahua: noreste, este y sur
- Coahuila: noroeste y oeste
Conagua advirtió que estas lluvias se extenderán durante el viernes 16 y sábado 17 de octubre hacia la región Huasteca, en donde se prevé que puedan convertirse en lluvias intensas con puntuales torrenciales.
De este modo, los estados afectados por estas condiciones adversas serían:
- San Luis Potosí: este y sureste
- Querétaro: norte
- Hidalgo: norte
- Puebla: norte
- Veracruz: norte
Ante esta situación, el SMN instó a la población de ambos estados a mantenerse atentos a las actualizaciones en los pronósticos del clima, así como a las iniciaciones correspondientes por parte de Protección Civil.
Conagua extrema vigilancia por lluvias provocadas por los sistemas Simón y Trudy
Conagua alertó también debido a que los sistemas Simón y Trudy generarán lluvias durante la noche de este miércoles 14 y la madrugada del jueves 15 de octubre en diversos estados del país.
Ante la presencia de ambos fenómenos meteorológicos en el pacífico mexicano, los estados afectados serán:
Lluvias muy fuertes
- Michoacán
Lluvias fuertes
- Nayarit, Jalisco, Colima y Estado de México
Intervalos de chubascos
- Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.
El paso de Simón provocará también oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Nayarit, Jalisco y Colima, por lo que llaman a la población a que se mantenga alejada de las costas y así evitar accidentes.
De igual forma se esperan:
Lluvias puntuales intensas
- Chiapas
Lluvias puntuales fuertes
- Veracruz, Tabasco y Quintana Roo
Intervalos de chubascos
- Campeche y Yucatán.
Por su parte, la tormenta tropical Trudy, situada al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, refuerza la probabilidad de lluvias muy fuertes en dichos estados.
Debido a las constantes lluvias, Protección Civil llama a evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ya que esto pone en grave peligro a la ciudadanía.
Las autoridades piden mantenerse atento a los avisos locales, con el objetivo de conocer las acciones de respuesta ante las condiciones climáticas.