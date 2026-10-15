Debido a los vientos fuertes que se registran en 4 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) la tarde de este miércoles 14 de octubre, autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla.

Así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) por medio de un mensaje en el que detalló que los vientos fuertes se registran en:

Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Cabe destacar que en paralelo, la dependencia capitalina activó la Alerta Amarilla para las otras 12 alcaldías debido a que en ellas se pronostican lluvias fuertes y la posible caída de granizo.

Activan Alerta Amarilla por vientos fuertes en 4 alcaldías

Las condiciones del clima en la CDMX siguen generando condiciones de riesgo, pues ahora las autoridades activaron la Alerta Amarilla para 4 alcaldías en las que se registran vientos fuertes.

Al respecto, la SGIRPC indicó que debido a las rachas de vientos de entre 50 a 59 kilómetros por hora Coyoacán, Iztacalco, Iztapalaa y Tláhauc, prevalecen peligros para la ciudadanía como estos:

Caída de ramas, árboles y lonas

árboles y lonas Objetos caídos en los caminos y carreteras

Daños a inmuebles urbanos o de la vivienda

Debido a lo anterior, el organismo pidió a la población en general atender recomendaciones como retirar objetos que pueden caer, no subir andamios, azoteas ni cornisas y utilizar cubrebocas.

Cabe destacar que en su mensaje sobre la Alerta Amarilla de este 14 de octubre, la SGIRPC resaltó que los vientos fuertes podrían prevalecer hasta pasadas las 20:00 horas.

Alerta Amarilla por vientos fuertes en 4 alcaldías de la CDMX (@SGIRPC_CDMX/X)

Alerta Amarilla se puso en marcha por lluvias en el resto de alcaldías

Cabe destacar que en paralelo a la Alerta Amarilla que se puso en marcha por los vientos fuertes en 4 alcaldías de la CDMX, el mecanismo también se activó para el resto de demarcaciones por las lluvias.

En un mensaje distinto, la SGIRPC destacó que en el resto de alcaldías caerán lluvias de entre 15 y 29 milímetros, por lo que se prevén encharcamientos, corrientes de agua y caída de ramas, árboles y lonas:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Por lo riesgos asociados al clima, también se emitieron recomendaciones como retirar basura de coladoras, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles con corrientes de agua y usar paraguas o impermeable.