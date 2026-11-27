Pemex confirmó un incidente en un ducto en el ejido Las Palomitas, en Cadereyta, Nuevo León, este jueves 26 de noviembre; personal especializado atiende explosión.

Previo a las 17:00 horas se habría registrado una explosión en un ducto de Pemex a un costado de la autopista a Cadereyta, la cual habría provocado un incendio en los alrededores.

Debido a la explosión en ducto de Pemex se movilizó tanto la paraestatal como autoridades de Protección Civil de Cadereyta; sin embargo, hasta el momento no se han registrado personas heridas.

Explosión en ducto de Cadereyta, Nuevo León, ya es atendido, informa Pemex

Tras darse a conocer la explosión en un ducto ubicado en la comunidad Las Palomitas, Pemex confirmó que su personal verifica las condiciones del sitio y el origen del siniestro.

Pemex atiende explosión en ducto de Cadereyta, Nuevo León (Captura de pantalla)

De acuerdo con lo dado a conocer, la explosión se registró alrededor de las 16:40 horas de este jueves 26 de noviembre, por lo que provocó intensa movilización en Cadereyta.

Una de las versiones sobre el origen de la explosión sería el mismo incendio en un pastizal cercano, señalado de momento por Protección Civil de Nuevo León, y no viceversa.

Por la explosión e incendio en Cadereyta se registró una densa columna de humo negro intenso, por lo que se señaló la posibilidad de quema de hidrocarburo y no de pastizal.

La explosión en el ducto de Cadereyta no provocaría tampoco riesgo a la población, ya que no habría casas aledañas y la refinería de Nuevo León se ubica a 5 kilómetros.

Pemex atiende explosión en ducto de Cadereyta, Nuevo León (Captura de pantalla)

Nota en desarrollo, en breve más información...