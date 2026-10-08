El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y chubascos para la Ciudad de México este jueves 8 de octubre, acompañados por descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

El pronóstico contempla una mañana templada a fresca, seguida de mayor nubosidad desde el mediodía, con precipitaciones que podrían complicar la movilidad en la capital.

Las lluvias más intensas en CDMX se esperan entre las 15:00 y 21:00 horas, mientras las autoridades recomendaron tomar precauciones ante posibles encharcamientos e inundaciones urbanas.

Continúan las fuertes lluvias en la CDMX, (CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

¿A qué hora lloverá este jueves en CDMX?

Durante las primeras horas del jueves habrá cielo parcialmente nublado, ambiente templado a fresco y bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México.

A partir del mediodía aumentará la nubosidad sobre la capital, favoreciendo intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas durante la jornada de este jueves.

La CDMX tendrá temperaturas máximas de 23 a 25 °C y mínimas de 13 a 15 °C, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Las lluvias más intensas se concentrarán entre las 15:00 y 21:00 horas, periodo en que también podría registrarse mayor actividad eléctrica en la capital.

El pronóstico señala vientos de dirección variable entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora durante tormentas.

Estas condiciones derivan del ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, combinado con un canal de baja presión sobre el centro del país.

La SGIRPC pidió evitar tirar basura en coladeras, no cruzar corrientes de agua y mantenerse atentos a las alertas que emitan las autoridades durante la jornada.