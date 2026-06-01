Debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días y el inicio oficial de la temporada de huracanes, la presidenta municipal de Mérida, Yucatán Cecilia Patrón Laviada informó que el Ayuntamiento redobla esfuerzos y mantiene una atención permanente en toda la ciudad mediante acciones preventivas, operativos de limpieza, infraestructura hidráulica y apoyo directo a las familias afectadas.

Sabemos que las lluvias representan uno de los grandes retos para nuestra ciudad y por eso estamos trabajando a marchas forzadas. Asumimos nuestra responsabilidad y estamos atendiendo los problemas de frente, con acciones concretas y presencia permanente en las calles. Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida

La presidenta municipal dijo que se perforarán 85 pozos en puntos críticos de la ciudad como La Libertad, Mulsay y Juan Pablo II y Ciudad Caucel para proteger a las familias durante la temporada de lluvias.

Patrón Laviada informó que durante el reciente episodio de lluvias extraordinarias, se atendieron 667 reportes ciudadanos, se retiraron más de 3.1 millones de litros de agua acumulada y se desplegaron diez cuadrillas, ocho desazolvadoras, seis pipas y más de 500 trabajadores municipales de distintas dependencias para realizar labores de limpieza y atención de colonias y fraccionamientos.

Lo que más nos ocupa es proteger los hogares de las familias. Cuando las lluvias son extraordinarias, el agua puede acumularse en las calles, pero nuestra prioridad es evitar que entre a las viviendas y atender de inmediato los puntos donde esto ocurre.

Lo que más nos ocupa es proteger los hogares de las familias. Cuando las lluvias son extraordinarias, el agua puede acumularse en las calles, pero nuestra prioridad es evitar que entre a las viviendas y atender de inmediato los puntos donde esto ocurre. Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida

Cecilia Patrón dijo que se atendieron 159 colonias y fraccionamientos afectados, donde 221 calles presentaron inundaciones. Como parte de las acciones para atender la situación, se desazolvaron 270 zanjas con rejillas.

Algunas de las colonias, fraccionamientos y asentamientos vulnerables del sur de Mérida que se atendieron están:

Estrellas del sUR

Santa Teresa

Las Palmas

zonas de Emiliano Zapata Sur

San Antonio Xluch I, II

Emiliano Zapata Sur III

Roble Alborada

San Luis Sur Dzununcán

Bajo este contexto, se habilitaron refugios temporales en Emiliano Zapata Sur II y San José Tecoh, donde se brindó resguardo a 27 personas, incluyendo niñas, niños y animales de compañía. El ayuntamiento entregó más de 400 apoyos en despensas e insumos para la salud a las familias vulnerables y puso a disposición transporte para personas adultas mayores o con dificultades de movilidad que requieran trasladarse a lugares seguros.

Operativos de limpieza y desazolve de la infraestructura pluvial

Además, informó que se reforzó la limpieza y desazolve de la infraestructura pluvial. A la fecha se han limpiado 6 mil 486 rejillas y desazolvado 4 mil 184 pozos en distintos puntos de la ciudad, y confirmó la realización de 20 mega operativos de limpieza para retirar basura, escombros y residuos que obstruyen el flujo de agua.

También aseguró que se fortaleció la capacidad operativa municipal mediante la modernización de la flotilla y la adquisición de nueva maquinaría especializada.

Hemos invertido en camiones, maquinaria y equipos de desazolve porque los problemas como Mérida Limpia, son fundamentales para evitar que la basura termine obstruyendo rejillas y pozos generando encharcamientos que afectan a las familias. Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida

En materia de infraestructura, Cecilia Patrón señaló que el Ayuntamiento ha construído 19 alijabes con capacidades de hasta 40 mil litros, más de 2 mil 386 nuevos drenajes pluviales y anunció la perforación inmediata de 50 pozos adicionales en zonas donde existe riesgo de afectación a viviendas.

La edil recordó que los reportes se pueden realizar al 999-924-4000 o al 070 de Ayuntatel y a través de las redes oficiales del Ayuntamiento de Mérida, En caso de requerir traslados, brindaron el número telefónico 990-371-75-13.

Hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana para mantener las calles, banquetas y sistemas de absorción pluvial limpios, evitando tirar basura, grasas o aguas jabonosas en la vía pública.