Los habitantes de Jardines de San Juan, una de las comunidades ubicadas en la parte alta de Tlalpan, contarán por primera vez con una escuela secundaria en su localidad, luego de que formalizar el acuerdo que permitirá la operación oficial del plantel a partir del 31 de agosto de este año.

La medida fue concretada mediante la firma de un contrato de comodato entre la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la asociación civil Tierra, Necesidad Verdadera, A.C y la Alcaldía Tlalpan, a cargo de Gaby Osorio, con lo que quedó garantizado el inicio de actividades académicas para el próximo ciclo escolar.

Gaby Osorio destaca cumplimiento de compromiso educativo

Durante el acto, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, afirmó que la apertura de la secundaria representa uno de los momentos más significativos de su administración, al concretar un proyecto que durante años fue solicitado por las familias de la comunidad.

Además, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, señaló que esta obra da continuidad a un compromiso impulsado originalmente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando estuvo al frente de la entonces delegación Tlalpan.

Para nosotras es algo bastante simbólico lograr concretar lo que inició en su momento la hoy presidenta de México, la doctora Claudia. Estamos aquí para servir a la gente, para que esas promesas que se hicieron en campaña y después cuando estuvimos en gobierno se hagan realidad. No representamos la vieja política; cuando abrimos la boca para decir algo, honramos la palabra. alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio

Secundaria en Jardines de San Juan abrirá el 31 de agosto

Asimismo, recordó que la construcción y habilitación de la secundaria forma parte de los compromisos asumidos con la comunidad de Jardines de San Juan. Entre ellos, también mencionó la realización de la huella ecológica y el convenio firmado con la UNAM para desarrollar estudios que permitan avanzar en la regularización de la zona.

Les dijimos que el 31 de agosto de 2026 iniciarían clases en la secundaria de Jardines de San Juan y hoy esa promesa es una realidad. alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, adelantó que el arranque de actividades incluirá una ceremonia inaugural con la primera generación de estudiantes y posteriormente se definirá el nombre oficial del plantel conforme a los procedimientos de la autoridad educativa.

Gaby Osorio formalizó el acuerdo que permitirá abrir la primera secundaria de Jardines de San Juan. (cortesía)

Proyecto educativo impulsará más opciones para jóvenes de Tlalpan

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, destacó que este logro es resultado del trabajo conjunto entre la comunidad y distintas instancias gubernamentales, además de reconocer la labor de habitantes y representantes sociales que impulsaron durante años la demanda de una secundaria en la localidad.

Anunció que la ampliación de la oferta educativa en el sur de Tlalpan continuará con la apertura de la Preparatoria Pública Rosario Castellanos en San Andrés Totoltepec y el inicio de actividades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Por su parte, la secretaria general de Tierra, Necesidad Verdadera, A.C., Patricia Alpizar, afirmó que la firma del comodato representa el resultado de una lucha comunitaria de más de tres décadas y permitirá ampliar las oportunidades educativas para cientos de jóvenes.

En representación de las y los vecinos, Inés Bautista agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por impulsar originalmente el proyecto y reconoció a la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, por concretar las gestiones necesarias para hacer posible la apertura del plantel.