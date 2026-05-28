Gaby Osorio presentó avances en seguridad, agua, medio ambiente, espacio público, bienestar y obras públicas durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, donde destacó proyectos estratégicos como el Cablebús, la Universidad de los Pueblos Rosario Castellanos y la Utopía del Maíz.

Durante su intervención, la alcaldesa de Tlalpan expuso los resultados alcanzados en un año y ocho meses de gobierno bajo el modelo “Nuestra Casa se Transforma”, enfocado en atención territorial, servicios permanentes y operación institucional “24/7”.

Gaby Osorio comparece ante el Congreso de la CDMX y destaca avances en Tlalpan

Ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales; Administración Pública Local; y Gobierno y Políticas Públicas, Gaby Osorio aseguró que su administración llega con “datos y acciones” sobre la transformación de la alcaldía más grande de la capital.

La alcaldesa destacó nuevos controles en áreas como desarrollo urbano, pipas y verificaciones, además de acciones para combatir irregularidades y fortalecer la atención ciudadana.

En materia de seguridad, informó que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tlalpan registra una reducción de 23.44 por ciento en delitos, posicionándose como la alcaldía con mayor disminución de incidencia delictiva en la Ciudad de México.

Asimismo, explicó que la demarcación pasó de contar con seis patrullas operativas heredadas de la administración anterior a 53 unidades desplegadas en distintos sectores.

También destacó la implementación de:

veladas nocturnas

territorialización policial

recorridos casa por casa

gabinetes de seguridad itinerantes

Además, señaló que el modelo de Alcaldía Nocturna permitió ampliar los servicios públicos durante la noche, incluyendo la operación de pipas de agua con más de 80 viajes diarios y beneficio mensual para más de mil 600 familias.

Gaby Osorio fortalece servicios, agua e infraestructura urbana en Tlalpan

En materia hídrica, Gaby Osorio destacó que mediante el programa “Tlalpando Fugas” las reparaciones pasaron de 2 mil 114 a 5 mil 418, mientras que los reportes por falta de agua disminuyeron 49 por ciento entre 2025 y 2026.

También informó sobre acciones preventivas ante la temporada de lluvias, entre ellas:

desazolve de 198 kilómetros de drenaje

retiro de basura en puntos de riesgo como Huipulco

creación del programa “Desazolvatón”

Estas acciones contaron con una inversión de 11 millones de pesos, además de la ampliación del número de camiones hidroneumáticos para reforzar la atención de emergencias.

En infraestructura urbana, la alcaldesa informó que durante mayo de 2026 fueron atendidos 15 mil 231 baches, cifra que representa un incremento de 62.5 por ciento respecto al año anterior.

Añadió que el programa Territoriales 24/7 mantiene desplegadas más de 250 personas y 40 cuadrillas en distintas zonas de la alcaldía.

Gaby Osorio destaca avances ambientales y programas de bienestar

La alcaldesa resaltó la creación de un modelo de vigilancia ambiental que pasó de tres a 40 elementos operativos dedicados a la protección del suelo de conservación.

Además, informó sobre el aseguramiento de:

15 aserraderos clandestinos

madera ilegal

vehículos relacionados con tala irregular

En bienestar animal, destacó que el programa Animalitos Comunitarios alcanzó las 10 mil esterilizaciones, además de anunciar una ampliación presupuestal de dos millones de pesos para fortalecer acciones dirigidas a perros y gatos en situación comunitaria.

Asimismo, señaló que la primera Agencia de Empleo de Tlalpan generó 2 mil 30 vacantes en apenas tres meses de operación.

Gaby Osorio destaca reducción de delitos y obras estratégicas en Tlalpan. (Cortesía)

Proyectos estratégicos impulsan transformación en Tlalpan

Durante su comparecencia, Gaby Osorio presentó proyectos impulsados junto con la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada, entre ellos:

Línea 4 del Cablebús

Universidad de los Pueblos Rosario Castellanos

Utopía del Maíz en Topilejo

nueva preparatoria para la zona de pueblos

La alcaldesa también informó que actualmente Tlalpan opera 26 programas sociales, con una inversión de 181 millones de pesos durante este año y seis nuevas acciones sociales próximas a implementarse.

Además, destacó una bolsa de 19 millones de pesos para atención a pequeños productores de la zona rural de la demarcación.

En movilidad, indicó que se destinaron 12 millones de pesos para acciones enfocadas en zonas con conflictos viales y escolares, además de un incremento de:

42 por ciento en acciones de chatarrización

34 por ciento más infracciones mediante operativos de tránsito

También destacó la inversión de 21 millones de pesos en unidades habitacionales, la creación de cinco territoriales para fortalecer servicios urbanos y la rehabilitación de 41 canchas rumbo al Mundial de Futbol de 2026.

Al cierre de su comparecencia, la alcaldesa reiteró que su administración mantiene una política de cero tolerancia frente a construcciones irregulares y corrupción en vía pública.

Durante las intervenciones de diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas, legisladores reconocieron avances en seguridad, servicios urbanos, recuperación de espacios públicos y atención territorial, además de señalar la necesidad de continuar fortaleciendo acciones en agua, movilidad y servicios públicos.