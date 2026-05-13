En el marco del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la alcaldía Tlalpan anunció una estrategia con la que busca convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para turistas y habitantes de la Ciudad de México durante el torneo.

La alcaldesa Gaby Osorio presentó el programa “Tlalpan Mundialista”, una agenda que combinará actividades deportivas, culturales, gastronómicas y turísticas del 1 de junio al 19 de julio, con el objetivo de aprovechar la cercanía de la demarcación con el Estadio Banorte, una de las sedes mundialistas.

Tlalpan realizará festivales, torneos y actividades culturales durante el Mundial. (cortesía)

Durante el anuncio, la alcaldesa señaló que la intención es que el Mundial no se limite únicamente a los partidos de fútbol, sino que también impulse el turismo comunitario, la economía local y la promoción de los pueblos originarios de Tlalpan.

Tlalpan prepara festivales, gastronomía y espacios deportivos rumbo al Mundial 2026

Uno de los proyectos principales será “Mundial en el Barrio”, estrategia que contempla la rehabilitación de 41 canchas deportivas en distintas colonias y pueblos originarios, además de torneos comunitarios y actividades para niñas, niños y jóvenes.

Como parte de estas acciones, también se realizará la “Copa del Barrio”, torneo que buscará fomentar la convivencia vecinal y recuperar espacios públicos a través del deporte.

Tlalpan realizará festivales, torneos y actividades culturales durante el Mundial. (cortesía)

La agenda incluirá eventos como la Feria del Taco, el Festival del Caldo Tlalpeño, “Fogones de México”, “Vibra Oaxaca en Tlalpan” y distintos corredores gastronómicos que reunirán a cocineras tradicionales y productores locales.

Además, se instalarán pantallas gigantes y zonas temáticas para la transmisión de partidos del Mundial 2026 en espacios públicos como Casa Frissac, Plaza Principal y el Deportivo Vivanco.

Tlalpan realizará festivales, torneos y actividades culturales durante el Mundial. (cortesía)

La alcaldía también implementará operativos especiales de movilidad, seguridad y protección civil para atender la llegada de visitantes nacionales e internacionales durante las semanas del torneo, con la estrategia “Mi casa es tu casa”.

Entre las medidas anunciadas destacan rutas Park & Ride, vigilancia coordinada con la Policía Turística y módulos de atención en zonas cercanas al estadio.

“Ser anfitrión implica mucho más que recibir; implica compartir quiénes somos. Queremos que quienes visiten la ciudad durante el Mundial conozcan nuestra cultura, nuestra historia y nuestra comunidad. El balón rueda en nuestra casa, pero sobre todo rueda con el pueblo de Tlalpan” Gaby Osorio, alcaldesa de Tlalpan

Con “Tlalpan Mundialista”, el gobierno local busca dejar infraestructura y proyectos permanentes que continúen beneficiando a habitantes y comercios una vez concluida la justa internacional.