Con el arranque de actividades programado para el 5 de junio, la Alcaldía Tlalpan abrirá oficialmente su temporada mundialista con una agenda que se extenderá hasta el 19 de julio y que busca convertir a la demarcación en un punto de encuentro para habitantes, visitantes y aficionados del Mundial 2026 en la Ciudad de México

La alcaldesa Gaby Osorio destacó que el programa Tlalpan Mundialista nació de la convicción de que el Mundial debe vivirse más allá de los estadios y convertirse en una oportunidad para fortalecer la identidad comunitaria, impulsar la economía local y mostrar al mundo la riqueza cultural, gastronómica, turística e histórica de la alcaldía.

¿Qué actividades contempla el programa Tlalpan Mundialista?

La programación contará con actividades distribuidas en distintos puntos de la demarcación, desde el Centro de Tlalpan hasta pueblos originarios y espacios deportivos, con una oferta que integra festivales gastronómicos, conciertos, recorridos culturales, actividades recreativas, torneos deportivos y experiencias turísticas para públicos de todas las edades.

La estrategia también contempla el Mundial en el Barrio, una iniciativa que llevará la experiencia mundialista a colonias y comunidades mediante la Copa del Barrio, torneo que se desarrollará en las 41 canchas rehabilitadas en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

Estrategia contempla integrar al arte en sus actividades

Además de las actividades deportivas, Tlalpan impulsará un corredor turístico y cultural, con un Pasaporte Turístico para visitantes y una amplia programación gastronómica orientada a mostrar la riqueza de los pueblos originarios, el talento y las tradiciones locales.

También, el programa considera realizar intervenciones artísticas en los espacios públicos, incluyendo la realización del mural futbolístico más grande de la demarcación, con más de mil metros intervenidos.

La estrategia integrará al arte en los espacios públicos de la alcaldía. (cortesía)

Futlalpan rescatará la memoria futbolera de la demarcación

Como parte de este esfuerzo participarán instituciones académicas y culturales, entre ellas la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que colabora en la realización del documental Futlalpan, una producción que rescatará la memoria futbolera de la alcaldía y el vínculo histórico de sus comunidades con este deporte.

La estrategia pondrá en funcionamiento un Espacio Mundialista en el Centro de Tlalpan y la realización de uno de los Festivales Futboleros impulsados por el Gobiernos de la Ciudad de México en el Deportivo Vivanco, donde se desarrollaran actividades culturales, deportivas y recreativas para las familias durante el periodo mundialista.

Cartelera Mundialista:

Premiere del documental Futlalpan

Festival Futbolero en del Deportivo Vivanco

Copa del Barrio en las 41 canchas rehabilitadas

Festival Originario

Feria del Taco

El Fin Más Padre

Vibra Oaxaca en Tlalpan

Rodada Mundialista

Museo del fútbol el Casa Frissac

La Alcaldía Tlalpan invita a consultar la cartelera y programación actualizada en sus redes sociales oficiales, donde podrán conocer horarios, sedes y detalles d elas actividades que formarán parte de Tlalpan Mundialista.