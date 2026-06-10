La noche del 9 de junio de 2026, las trabajadoras sexuales localizadas en la Calzada Tlalpan en la Ciudad de México (CDMX) decidieron manifestarse asegurando que podrían impedir la realización del Mundial 2026.

Las trabajadoras sexuales argumentan que César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, no ha atendido su llamado a una mesa de trabajo en seguimiento a programas sociales en su gremio.

Asimismo, exhibieron el desplazamiento de puntos de trabajo sexual por las construcciones que se realizaron de cara al Mundial 2026.

Trabajadoras sexuales cierran Tlalpan; exigen atención del gobierno de la CDMX ante al Mundial 2026

Un cierre en la Calzada de Tlalpan a la altura del metro Villa de Cortés se realizó por trabajadores sexuales, quienes exigen una respuesta por parte del gobierno de Clara Brugada.

Según argumentos de las trabajadoras sexuales, César Cravioto no ha respondido a su llamado a una mesa de diálogo para recibir respuesta de los programas sociales a los que algunas no se pudieron integrar.

Parte del gremio explicó que algunas trabajadoras sexuales quedaron fuera del censo para los programas sociales que la CDMX les brindó, pero hasta ahora no les han dado respuesta sobre la solución.

Las trabajadoras sexuales explicaron que el apoyo que la CDMX les brindará es por el desplazamiento al que fueron orilladas de sus puntos de trabajo, por la construcción de la ciclovía y la calzada elevada en el marco del Mundial 2026.

Trabajadoras sexuales se manifiestan por ciclovía en Tlalpan. (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Ante ello, estas han hecho consignas como “si no hay programa social, no hay Mundial”, asegurando un boicot a dos días de la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX.

Por otra parte, el gobierno de la CDMX no se ha pronunciado por esta nueva manifestación que se realizó en la capital y que amenaza con irrumpir el Mundial 2026.