Gaby Osorio es una activista y política mexicana militante de Morena, partido del que también es miembro fundadora. Su trayectoria ha estado marcada por la defensa de causas sociales, el desarrollo urbano sostenible y la participación ciudadana. Actualmente es la alcaldesa de Tlalpan.

¿Quién es Gaby Osorio?

Gabriela Osorio Hernández es la actual alcaldesa de Tlalpan para el periodo 2024-2027. Desde muy joven mantuvo un vínculo cercano con los problemas de su comunidad y desarrolló un fuerte interés por el desarrollo urbano sostenible y las políticas que mejoran la calidad de vida en la Ciudad de México.

Su vida política inició en 2013 con su participación en la defensa de los recursos energéticos de México, impulsada desde Morena. Como diputada local del distrito 16, promovió la transformación de la Comisión de Cultura en la Comisión de Derechos Culturales, con el objetivo de reconocer la cultura como un derecho humano.

¿Qué edad tiene Gaby Osorio?

Gaby Osorio tiene 35 años. Nació el 29 de septiembre de 1990 en la Ciudad de México.

¿Gaby Osorio tiene esposo?

Gaby Osorio no ha declarado tener una relación oficial y en sus redes sociales no comparte información sobre su vida sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Gaby Osorio?

Nacida el 29 de septiembre, Gaby Osorio es Libra, signo asociado con la inteligencia, el equilibrio, la diplomacia y la capacidad de inspirar a otras personas.

¿Gaby Osorio tiene hijos?

No se ha mencionado oficialmente que Gaby Osorio tenga hijos.

¿Qué estudió Gaby Osorio?

Gaby Osorio estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Posteriormente obtuvo una maestría en Ciudades y Urbanismo en Barcelona, motivada por su interés en el desarrollo urbano sostenible.

¿En qué ha trabajado Gaby Osorio?

La carrera de Gaby Osorio combina activismo social con una trayectoria política ascendente dentro de Morena. Entre sus cargos y responsabilidades destacan: