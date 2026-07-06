Javier May Rodríguez realizó una gira de trabajo por los municipios de Tenosique y Balancán, donde anunció el resurgimiento del Plan Balancán-Tenosique mediante obras de infraestructura, programas productivos y acciones de bienestar para impulsar el desarrollo de la región.

El gobernador de Tabasco aseguró que, tras años de abandono, esta zona comienza una nueva etapa con inversiones enfocadas en mejorar la conectividad, fortalecer el campo y generar oportunidades para las familias.

Entre los programas que destacó se encuentran Crédito Ganadero a la Palabra, Sembrando Vida y las tandas para mujeres, las cuales continuarán ampliándose como parte de la estrategia para fortalecer la economía local y reactivar el Plan Balancán-Tenosique.

Javier May supervisa obras carreteras y proyectos en Tenosique y Balancán

Como parte de su gira de trabajo, el mandatario supervisó la rehabilitación del tramo carretero del camino Tenosique-La Palma, una obra que busca mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad de la región.

También entregó la rehabilitación del camino Villa El Triunfo-El Pedregal y anunció que la modernización de esta importante vía continuará con 10 kilómetros adicionales, lo que permitirá mejorar el traslado de personas y mercancías.

Durante su recorrido, Javier May evalúo además la obra de modernización urbana que se desarrolla en El Triunfo, comunidad donde se ubica una estación del Tren Maya, proyecto que busca impulsar el desarrollo económico y turístico de la zona.

Javier May anuncia obras y programas para reactivar Balancán y Tenosique. (Cortesía)

Javier May entrega apoyos y anuncia nuevos servicios para comunidades de Tabasco

En Tenosique, donde inició su gira el viernes, el gobernador encabezó la entrega de las primeras 270 cartas de condonación de créditos del programa Volver a Crecer, que beneficiará a mil 850 productores en todo el estado.

Asimismo, anunció la instalación de 407 consultorios médicos comunitarios, donde se brindarán consultas y medicamentos gratuitos los siete días de la semana, con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios de salud.

Como parte de las audiencias públicas realizadas en distintas localidades, también entregó 45 títulos de propiedad para fortalecer la certeza jurídica de las familias.

Además de inspeccionar la reconstrucción del Edificio B y el fortalecimiento de la infraestructura de la Universidad Politécnica Mesoamericana, institución que no recibía la visita de un gobernador desde hacía varias décadas.