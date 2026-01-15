La representante de México en el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, resaltó la construcción de 500 canchas de fútbol y al menos mil murales en Ciudad de México (CDMX).

La tarde de este miércoles 14 de enero, Gabriela Cuevas participó en la reunión del comité para el evento, en donde se mencionaron los trabajos para llevar el Mundial 2026 a todos los barrios de CDMX.

Gabriela Cuevas impulsa 500 canchas de fútbol y mil murales en CDMX rumbo al Mundial 2026

En sus redes sociales, Gabriela Cuevas destacó su participación en la tercera sesión del Comité de Ciudad Sede de la CDMX, en donde se dieron a conocer las 500 canchas de fútbol así como mil murales.

Acorde con lo escrito por Gabriela Cuevas, la emoción del Mundial 2026 ya se vive en las calles de CDMX razón por la cual se prepararán para recibir el evento y al planeta entero por tercera ocasión.

Mundial 2026 será recibido con 500 canchas de fútbol (Gabriela Cuevas vía Instagram)

Por lo mismo, Gabriela Cuevas destacó el liderazgo de la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien ha impulsado la ciudad de manera incluyente y sin discriminación por lo que el Mundial 2026 será con sentido social.

De esta manera, Gabriela Cuevas señala que el Mundial 2026 no sólo llegará a todas las colonias de CDMX, también a los 32 estados de México a través del Mundial Social que planea diversas actividades.

Canchas de fútbol llegarán a las 16 alcaldías de CDMX con motivo del Mundial 2026

¿Dónde estarán las canchas de fútbol para el Mundial 2026? La Secretaría de Obras y Servicios de CDMX respondió a dicha duda tras la tercera sesión, afirmando que se distribuirán en las 16 alcaldías.

Acorde con lo explicado, se construirán 300 canchas de fútbol en 232 colonias como parte de un programa central rumbo al Mundial 2026, sin embargo, no ha dado a conocer el listado sobre la ubicación exacta.

Sin embargo, se dieron a conocer 10 canchas prioritarias, entre ellas la cercana a Santa Úrsula, derivado de su cercanía con el Estadio Azteca en Coyoacán:

Segunda Ampliación Presidentes

Cooperativa Palo Alto

Predio Oyameles y colonia Potrerillo

Colonia Compositores Mexicanos

Campamento 2 de Octubre

Colonias El Paraíso y Ampliación Emiliano Zapata

Colonia Miguel Hidalgo, primera sección