Gabriela Cuevas, representante de México para la FIFA, anunció este viernes 19 de diciembre el lanzamiento del álbum coleccionable y el sorteo especial para la Copa Mundial de 2026.

En colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y la directora de la Lotería Nacional, Gabriela Cuevas presentó el billete conmemorativo para el sorteo zodíaco para el 11 de enero.

Gobierno CDMX y Gabriela Cuevas lanzan álbum coleccionable y sorteo por el Mundial 2026 (Redes sociales)

Gobierno CDMX y Gabriela Cuevas presentan billete del sorteo por Mundial 2026 y anuncian álbum coleccionable

Durante una conferencia de prensa, Gabriela Cuevas, Clara Brugada y Olivia Salamón, directpra de Lotería Nacional, presentaron cómo será el billete del sorteo especial por el Mundial 2026.

Asimismo, Gabriela Cuevas publicó en sus redes que lanzarán un álbum retro de billetes coleccionables de la Lotería Nacional que reunirá los recuerdos de los mundiales de 1970 y 1986.

Este álbum se llenará con 20 billetes de diseños diferentes que fueron fabricados para los mundiales en que México ha sido anfitrión y estos serán:

Copa Jules Rimet – 29 de mayo de 1970 Selección Mexicana Femenil 1971 Copa del Mundo – 1970 México ‘70 – 1970 Día de Muertos – 4 de noviembre de 1970 1970 Año Mundial Fútbol – México 1986 – 10 de enero de 1986 Final Italia vs. Hungría – 24 de enero de 1986 El Milagro de Berna – 31 de enero de 1986 Copa del Mundo Chile 1962 – 7 de febrero de 1986 Copa del Mundo México 1970 – 18 de febrero de 1986 Copa del Mundo Argentina ‘78 – 25 de febrero de 1986 Copa del Mundo España 1982 – 28 de febrero de 1986 Estadio Cuauhtémoc de Puebla – 4 de marzo de 1986 Estadio Olímpico México 68 – 7 de marzo de 1986 Estadio Azteca – 11 de marzo de 1986 Estadio 3 de Marzo – 4 de abril de 1986 Estadio Universitario de Monterrey – 18 de abril de 1986 Uniforme verde de la Selección Mexicana – 27 de mayo de 1986 “Cachito” “un país, una pasión” – 11 de enero de 2026

Cabe mencionar que, según la información, este álbum coleccionable será diferente al que lanzará Panini, que tendrá 112 páginas y alrededor de 980 estampas. La gran extensión se debería a que ahora participan 48 selecciones.