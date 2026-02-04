Gobierno de Puebla anuncia el Mundialito 2026 y 12 nuevas rutas aéreas.

El Gobierno de Puebla anunció el “Mundialito 2026” como parte de una estrategia para impulsar el deporte, la educación y la ciencia como herramientas de cohesión social, con acciones coordinadas en escuelas, comunidades y espacios públicos de la entidad.

De cara al Mundial 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela “La Bonita” Sánchez, destacó que el Mundialito 2026 no solo se jugará en los estadios, sino que se vivirá en calles, escuelas, barrios, municipios y canchas de todo el estado, con la participación activa de la ciudadanía.

El Gobierno de dicha entidad reveló que los torneos del Mundialito 2026 se realizarán del 17 al 20 de marzo en primaria, del 23 al 26 de marzo en secundaria y del 21 al 24 de abril en bachillerato, con Gran Final los días 6 y 8 de junio en el Estadio Olímpico Universitario, bajo una política deportiva alineada a la visión nacional.

Mundial 2026 se podrá vivir más allá de los estadios de futbol

La secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela “La Bonita” Sánchez, señaló que Puebla vivirá el Mundial 2026 más allá de los estadios, con actividades en calles, escuelas y canchas.

La estrategia del Gobierno de Puebla incluye una Clase Masiva de Fútbol en los 217 municipios, mundialitos y copas comunitarias, el Mundialito Universitario 2026 y la creación de 300 murales temáticos, además del reconocimiento al legado poblano y al Estadio Cuauhtémoc como referente histórico de Copas del Mundo.

Además, el secretario Joaquín Espidio anunció la Copa Escolar Nacional “Vive Saludable, Juega”, torneo anual con enfoque en convivencia y valores, acompañado de pausas activas, recreos activos, acompañamiento a escuelas promotoras de la salud y activaciones físicas comunitarias para prevenir obesidad, diabetes e hipertensión.

En materia de ciencia y tecnología, también se confirmó que habrá el Mundial de Robótica Fútbol con inicio el 12 y 13 de febrero, y la convocatoria estará abierta para educación media superior y superior, con gran final nacional celebrada en Puebla.

Puebla tendrá 12 nuevas rutas aéreas para impulsar la economía y el turismo

Por otro lado, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció 12 nuevos vuelos en el Aeropuerto Internacional de Huejotzingo, nueve nacionales y tres internacionales, a partir del 1 de junio de este 2026 con el objetivo de impulsar la economía y el turismo.

Gobierno de Puebla anuncia el Mundialito 2026 y 12 nuevas rutas aéreas. (cortesia)

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, resaltó la relevancia de destinos estratégicos como Houston y Los Ángeles por su peso comercial y la presencia de población mexicana.