El gobierno federal informó que los beneficios fiscales y administrativos concedidos a la FIFA quedaron restringidos exclusivamente al ejercicio fiscal 2026 y a actores directamente involucrados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que esta medida deriva de acuerdos de entendimiento mutuo, garantizando que las disposiciones sean jurídicamente vinculantes y plenamente válidas.

Gobierno de México y exenciones fiscales de la FIFA rumbo a 2026

La SHCP detalló que las exenciones fiscales aplicarán únicamente a sujetos vinculados con la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026.

Dichos beneficios incluyen liberación de obligaciones formales, de pago, traslado, retención y recaudación previstas en las leyes fiscales mexicanas vigentes.

La nueva avaricia de la FIFA: Fan Fest dejará de ser gratis en el Mundial 2026. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Las autoridades enfatizaron que participantes no contemplados directamente en la norma deberán cumplir con el pago correspondiente del Impuesto Sobre la Renta aplicable.

En paralelo, la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que la Copa Mundial fortalecerá la imagen de México como potencia turística internacional.

Sectur proyectó la llegada de más de 5.5 millones de turistas extranjeros adicionales, impulsando el posicionamiento global del país durante el evento deportivo.

También se estima una derrama económica de hasta tres mil millones de dólares, además de mayor dinamismo en empleo y actividad económica nacional.

Para reforzar la transparencia, la SHCP informó la publicación de instrumentos legales en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Entre ellos destacan disposiciones para importación temporal de mercancías y reglas simplificadas emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Estas normas tendrán vigencia hasta diciembre de 2026 y estarán limitadas exclusivamente a personas autorizadas por FIFA México.