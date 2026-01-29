Gabriela Cuevas celebró la histórica Gira del Trofeo Mundial 2026 que comenzará oficialmente el 26 de febrero en México, marcando así el inicio de las actividades rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Este momento celebra lo que somos como país anfitrión: organización, colaboración y pasión por el fútbol” Gabriela Cuevas, representante de México para el Mundial FIFA 2026

Como parte del evento celebrado en el Monumento a la Revolución, en CDMX, Gabriela Cuevas acompañó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para dar a conocer los detalles de la Gira del Trofeo Mundial 2026.

Al evento también arribaron representantes de la empresa Coca-Cola, patrocinadora oficial de la Gira del Trofeo Mundial 2026.

¿Qué ciudades visitará el Trofeo Mundial 2026 en México?

El Trofeo Mundial 2026 tendrá su última parada en la CDMX del 5 al 8 de junio de 2026 en la Utopía Magdalena Mixiuhca, según se anunció en un evento encabezado por Gabriela Cuevas y Clara Brugada.

Trofeo del Mundial 2026 llegará a CDMX. (CORTESIA)

El resto de fechas en las que los aficionados podrán observar el Trofeo Mundial 2026 en México son las siguientes:

Guadalajara: 28 de febrero a 2 de marzo 2026 León: 4 y 5 de marzo 2026 Veracruz: 6 y 7 de marzo 2026 Chihuahua: 9 y 10 de marzo 2026 Querétaro: 11 y 12 de marzo 2026 Monterrey: 14 al 16 de marzo 2026 Puebla: 18 y 19 de marzo 2026 Mérida: 21 y 22 de marzo 2026 Ciudad de México: 5 al 8 de junio 2026