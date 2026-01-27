Gabriela Cuevas dijo en sus redes sociales que México está listo para ser la sede de cuatro partidos del repechaje del Mundial 2026, que, según lo programado, se realizarán en 57 días.

Gabriela Cuevas coordina acuerdos con SICT, AICM y FIFA rumbo al Mundial 2026 (Redes sociales)

Gabriela Cuevas asegura que México está listo para el Mundial 2026; coordina acuerdos con SICT, AICM y FIFA

Cabe mencionar que la estrategia del gobierno de México no es solo generar turismo en torno al Mundial 2026, sino que también los aficionados conozcan la grandeza del país.