Con gran satisfacción y entusiasmo, Clara Brugada reveló haberse reunido con el Comité del Mundial 2026 para afinar detalles del evento deportivo.

En este tercer encuentro en el que participó el Gobierno de la CDMX, el Gobierno de México y titulares de las alcaldías, se trataron dos temas importantes: organización y seguridad.

“Avanzamos en la planeación para que todo esté listo y recibir con el corazón grande a miles de visitantes, con organización y seguridad en la capital del futbol”, citó. Clara Brugada

La Jefa de Gobierno, de 62 años de edad, publicó en la red social X, una fotografía al lado de su equipo de trabajo y de las personas involucradas en la planeación y realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Clara Brugada se reúne con el Comité del Mundial 2026 (@ClaraBrugadaM / X)

Se pretende que México sea la mejor sede del Mundial 2026

Una vez más, Clara Brugada reiteró su compromiso de hacer de la CDMX, una ciudad segura a fin de brindar la mejor experiencia en el Mundial 2026.

Por ello, Clara Brugada y su equipo han estado trabajando en la planeación y organización desde finales de 2024.

Con base a lo publicado por Diario de México, su objetivo es hacer de México la mejor sede del Mundial 2026.

Durante la pasada Reunión de Embajadas y Consulados celebrada en la Ciudad de México, y ante representantes de la FIFA, la funcionaroa instó a diplomáticos mexicanos a promover a la CDMX como un destino que garantiza seguridad, infraestructura de primer nivel y riqueza cultural.

Por lo que adelantó que las obras y acciones rumbo al Mundial, que iniciará el 11 de junio de 2026, son proyectos de infraestructura que darán beneficios permanentes y duraderos.

“Son obras de movilidad, de servicios, de agua, drenaje, iluminación, mejoramiento urbano y rutas turísticas con una vivencia deportiva y cultural. Obras que quedarán para siempre y que servirán a la población” Clara Brugada

Así como reveló que se prepara lo que se convertirá en la clase de fútbol más grande del mundo, además de una ola con la que se pretende romper un récord Guinness.

Incluso habrá actividades que alimenten el entusiasmo así como generen y fortalezcan una convivencia.

Por su parte, Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo, confirmó la colaboración entre instituciones de gobierno para garantizar una estancia positiva a visitantes nacionales y extranjeros.