PILARES se suma a las actividades rumbo al Mundial de Futbol 2026 con la realización de un flashmob, una celebración del juego y el movimiento como prácticas colectivas que fortalecen el encuentro social y la construcción de comunidad.

Flashmob “Amor Mundial” reunirá a la comunidad PILARES en el Centro Histórico

La iniciativa contará con la participación de talleristas, docentes y usuarios de la comunidad artística y deportiva de PILARES, así como del público en general, en una actividad abierta e incluyente.

El flashmob “Amor Mundial” se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, de 10:00 a 13:00 horas, en el Corredor Madero, desde Eje Central hasta Bolívar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El objetivo de esta actividad es fortalecer el tejido social a través del deporte y el movimiento, promoviendo la convivencia entre personas de todas las edades, además de formar parte de los preparativos de la Ciudad de México rumbo al Mundial de Futbol 2026.