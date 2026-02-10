PILARES se suma a las actividades rumbo al Mundial de Futbol 2026 con la realización de un flashmob, una celebración del juego y el movimiento como prácticas colectivas que fortalecen el encuentro social y la construcción de comunidad.

Flashmob “Amor Mundial” reunirá a la comunidad PILARES en el Centro Histórico

La iniciativa contará con la participación de talleristas, docentes y usuarios de la comunidad artística y deportiva de PILARES, así como del público en general, en una actividad abierta e incluyente.

El flashmob “Amor Mundial” se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, de 10:00 a 13:00 horas, en el Corredor Madero, desde Eje Central hasta Bolívar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El objetivo de esta actividad es fortalecer el tejido social a través del deporte y el movimiento, promoviendo la convivencia entre personas de todas las edades, además de formar parte de los preparativos de la Ciudad de México rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Rumbo al Mundial 2026: PILARES convoca a flashmob en febrero
Rumbo al Mundial 2026: PILARES convoca a flashmob en febrero (Especial)