Entre el 5 y 10 de febrero la FIFA notificará a las personas si fueron seleccionados para la compra de boletos para el Mundial 2026, así lo informó Gabriela Cuevas.

Para evitar fraudes, Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para la Copa del Mundo 2026, compartió un video para aclarar todo sobre la venta de boletos.

Gabriela Cuevas: FIFA notificará compra de boletos del Mundial 2026 entre el 5 y 10 de febrero

A poco más de 4 meses para que arranque la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ya está en marcha la venta de boletos.

El proceso de compra se realiza en diferentes etapas con un sistema de sorteo aleatorio con todas las personas que se registraron en el portal oficial de la FIFA.

En medio de la incertidumbre, Gabriela Cuevas informó que será a partir de este 5 de febrero que la FIFA comience a notificar a los seleccionados para la compra de boletos.

Los aficionados recibirán un correo electrónico en la dirección registrada, informando si su solicitud fue exitosa, parcialmente exitosa o no exitosa.

En caso de que la solicitud haya sido parcialmente exitosa, los aficionados obtendrán algunos de los boletos solicitados, pero no necesariamente todos los partidos solicitados.

En el correo vendrán los detalles de su asignación, incluidos los partidos, el número de entradas y el precio correspondiente, el pago se realizará de forma automática a través del método registrado.

Para quienes no sean seleccionados en esta fase, FIFA abrirá nuevas fases de venta por lo que es importante mantenerse atentos a los canales oficiales y revisar constantemente los correos electrónicos.

Gabriela Cuevas señaló que es fundamental para las personas que fueron seleccionados para adquirir boletos que la tarjeta registrada esté vigente y con fondos suficientes; de lo contrario, se pierde el boleto.

Además aclaró que el Gobierno de México no tiene ninguna relación con la venta de boletos, ya que todo se hace a través de la FIFA.

Gabriela Cuevas invitó a las personas que no alcanzaron boletos a participar en las actividades que se llevarán en los tres estados sedes del país:

CDMX

Guadalajara

Monterrey

Gabriela Cuevas presume que dos de los encuentros que concentraron mayor demanda serán en México

En el video, Gabriela Cuevas presumió que se trata del Mundial con mayor expectativa de todos los tiempos.

Y es que se registraron más de 500 millones de solicitudes de tickets en este tercer sorteo.

Gabriela Cuevas explicó que en casi 100 años de historia de la Copa del Mundo, la FIFA ha vendido alrededor de 50 millones de boletos en total.

Lo que deja claro que este Mundial ha generado gran expectación para ir a los estadios de futbol.

Entre los encuentros que concentraron mayor demanda destacan dos en México:

El más solicitado fue el México vs Corea en el Estadio Akron de Guadalajara, programado para el jueves 18 de junio

También figura el partido inaugural México vs Sudáfrica, que se jugará el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte, CDMX