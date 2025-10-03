El cuerpo de Gilberto Aarón León Méndez, víctima de la explosión de pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, fue entregado a su familia luego de que se logró identificar gracias a huellas dactilares.

Gilberto Aarón León Méndez fue una de las dos víctimas que aún no habían sido identificadas tras la explosión en Iztapalapa y que, lamentablemente, perdieron la vida por este incidente.

Ficha de búsqueda de Gilberto Aarón León Méndez (FGJ CDMX)

Familia recibe cuerpo de Gilberto Aarón León Méndez, víctima de explosión en Iztapalapa; no había sido identificado

La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) informó que el cuerpo de Gilberto Aarón León Méndez ya fue entregado a su familia luego de que estuvo varios días en calidad de no identificado.

Asimismo, autoridades de CDMX cubrieron los gastos funerarios y brindaron acompañamiento integral a la familia de Gilberto Aarón León Méndez, desde asesoría legal hasta apoyo psicológico.

De acuerdo con la información, Gilberto Aarón León Méndez logró ser identificado el pasado 29 de septiembre mediante el cotejo de huellas digitales del Sistema Penitenciario.

Cabe mencionar que la otra víctima de la explosión en Iztapalapa que no había sido identificada es Laura Lorena Barrera de la Torre, cuyo cuerpo fue trasladado a Jalisco, de donde era residente.