Luego de la tragedia en el Puente de La Concordia, que ha dejado hasta ahora un saldo de 31 muertos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, Clara Brugada anunció nuevas medidas de seguridad para el transporte de sustancias peligrosas.

Durante una conferencia de prensa, Clara Brugada informó que se implementarán limitaciones de velocidad y restricciones de contenido para los vehículos de carga que transporten materiales prohibidos o peligrosos.Estas medidas buscan evitar accidentes similares y reforzar la seguridad en vialidades estratégicas de la alcaldía, tomando en cuenta los riesgos derivados de la circulación de pipas y camiones con sustancias inflamables o químicas.

Las autoridades locales destacaron que las nuevas normas aplicarán inspecciones más estrictas, además de sanciones a quienes incumplan las disposiciones, en un esfuerzo por prevenir otra tragedia como la de la pipa de gas Silza.

Clara Brugada anuncia restricciones por velocidad y capacidad a vehículos con material peligroso

Con la intención de evitar tragedias como la ocurrida en Iztapalapa y brindar seguridad a la población de la CDMX, Clara Brugada anunció se instaurarán restricciones en materia de velocidad y capacidad:

Se reducirá a 30 km/h el límite de velocidad para vehículos que transporten sustancias peligrosas

No podrán circular en la CDMX vehículos que transporten más de 40 mil litros de materiales tóxicos o hidrocarburos

Clara Brugada anuncia restricciones a circulación, tipo de vía y horario para vehículos con material peligroso

Las restricciones enunciadas por Clara Brugada para circulación por tipo de vía y horario tras la explosión en Iztapalapa son:

Prohibición de pipas con más de 10 mil litros de hidrocarburos circulen por vías secundarias

Vehículos que transporten más de 20 mil litros de hidrocarburos solo podrán circular en un horario de entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana

Prohibida la circulación de vehículos con sustancias peligrosas por vías de acceso controlado

Clara Brugada anuncia sanciones y vigilancia a vehículos con material peligroso

Las restricciones de Clara Brugada para sanciones y vigilancia a vehículos con material peligroso tras la explosión en Iztapalapa son:

Se duplicarán las multas para quienes infrinjan cualquier disposición relacionada con el transporte de estos materiales

Radares móviles en los cinco principales accesos carreteros a la CDMX para controlar y sancionar el exceso de velocidad de camiones de carga de sustancias peligrosas. Esto en:

México-Pachuca



México-Querétaro



México-Toluca



México-Cuernavaca



México-Puebla

Puntos de revisión aleatorios para verificar que los vehículos cumplan con la normatividad vigente

Clara Brugada anuncia requisitos para conductores y vehículos con material peligroso

Clara Brugada también anunció requisitos para los conductores y vehículos con material peligroso tras la explosión en Iztapalapa. Estos son:

Presentar constancia de curso para el manejo de sustancias peligrosas de la Secretaría de Comunicaciones para obtener la licencia de conducir tipo E12

Deberán presentar un dictamen autorizado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) como parte del control vehicular

Asimismo, resaltó que se propondrá al gobierno federal que se solicite un dictamen de una unidad verificadora autorizada para obtener el permiso de traslado de sustancias peligrosas.