Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que presentará los resultados del peritaje de la explosión de una pipa de gas.

Los hechos tuvieron lugar el 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México.

Peritaje de la explosión en Iztapalapa demostraría que accidente no fue provocado por un bache

De acuerdo con Bertha Alcalde, será durante la segunda semana de octubre, a un mes del accidente, cuando los resultados del peritaje sean revelados.

Fue durante una conferencia de prensa que la fiscal aclaró que las investigaciones en la pipa de gas Silza siguen en curso.

Familiares de víctimas de explosión en Iztapalapa denuncian abusos y presiones (Cuartoscuro)

Entre algunos de los datos que adelantó Bertha Alcalde se desmintió que un bache haya ocasionado el accidente en el Puente de la Concordia.

Esto debido a que, según inspecciones con fijación fotográfica y videográfica, se demostró que la vía por la que circulaba el tractocamión estaba intacta.

Es decir que “no existían baches o daños en la superficie de la vialidad”.

En conjunto, la próxima semana serán presentados los dictámenes correspondientes a:

Tránsito terrestre

Criminalística

Fotografía

Mecánica

Incendios y explosiones

Instalaciones hidrosanitarias

Topografía

Bertha Alcalde revela velocidad a la que iba la pipa que explotó en Iztapalapa

La velocidad de desplazamiento pudo ser verificada gracias al sistema de GPS con el que contaba la unidad.

“Registros de GPS señalan que el tractocamión ingresó a la curva entre 44 y 46 kilómetros por hora”, reveló Bertha Alcalde.

Asimismo, explicó que la volcadura tuvo lugar cuando el conductor de la pipa tomaba la curva de incorporación hacia la Autopista México-Puebla.

Momento en el que perdió el control del vehículo y se impactó contra el muro divisor del arroyo vehicular.

Entre el golpe contra el muro y maniobras por parte del conductor, se habrían generado daños en la superficie, abriendo una hendidura.

Misma por la cual se fugó el gas, siendo que posteriormente se inició la combustión.

Para el domingo 28 de septiembre, el número de víctimas mortales por la explosión de la pipa en Iztapalapa ascendió a 31.