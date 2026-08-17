Lucio Miranda, exdirector general del DIF Jalisco, fue vinculado a proceso por el delito de violación contra una compañera de trabajo, presuntamente cometido en marzo de 2024.

La denuncia señala que el exdirector estatal del DIF habría aprovechado su posición de poder para tocar y luego abusar sexualmente de una trabajadora durante un curso laboral en Tapalpa.

Mientras continúen las investigaciones, Lucio Miranda permanecerá durante seis meses en prisión preventiva y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Lucio Miranda, exdirector general del DIF Jalisco, fue vinculado a proceso (Especial)

Exdirector del DIF Jalisco acusado de violación durante un curso laboral en Tapalpa

La Fiscalía de Jalisco informó que la investigación contra Lucio Miranda, exdirector del DIF Jalisco, apunta a que el detenido habría agredido sexualmente a su compañera de trabajo en 2024.

La denuncia señala que, el 6 de marzo de ese año, trabajadores del DIF fueron citados a tomar a un supuesto curso laboral en el municipio de Tapalpa.

Supuestamente, Lucio Miranda habría aprovechado su posición de poder para incomodar y tocar a una trabajadora, para posteriormente abusar sexualmente de ella.

Por estos hechos, el exdirectivo del DIF fue arrestado el 12 de agosto y llevado ante un juez, quien decidió vincularlo a proceso y dictarle prisión preventiva por el delito de violación.

Lucio Miranda, exdirector general del DIF Jalisco, fue vinculado a proceso (Especial)

¿Quién es Lucio Miranda, exdirector del DIF Jalisco?

Lucio Miranda fue director general del Sistema DIF Jalisco y coordinador de Servicios Públicos Municipales de Tlajomulco de Zúñiga.

Militante del partido Movimiento Ciudadano, actualmente se desempeñaba como coordinador de un área del gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga.