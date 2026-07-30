Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que el Mundial 2026 en la CDMX pasó por algunos intentos de sabotaje que no prosperaron.

“Vimos que hubo gente que quiso sabotear una fiesta tan bonita” Omar García Harfuch

Así lo confirmó el funcionario federal al señalar que gracias al trabajo coordinado en materia de seguridad que se puso en marcha, la fiesta deportiva pudo realizarse sin incidentes de relevancia.

Ante el éxito conseguido en temas de seguridad durante el Mundial 2026 en la CDMX y otras ciudades, Harfuch resaltó que el Plan Kukulcán demostró la importancia del trabajo coordinado.

Detallan el Plan Kukulcán para el Mundial 2026 en México (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Mundial 2026 en CDMx sufrió intentos de sabotaje, revela Harfuch

A poco menos de un mes de que concluyó el Mundial 2026 en la CDMX tras el partido entre México e Inglaterra, Omar García Harfuch resaltó que el evento se llevo a cabo con éxito en la capital del país.

Lo anterior a pesar de que previo a la inauguración del certamen en el Estadio Banorte, hubo un intento de sabotaje que buscaba afectar el evento y se pudo neutralizar.

Entrevistado en el noticiario de Joaquín López-Dóriga, indicó que el decomiso de explosivos del 8 de julio —solo 3 días antes de la inauguración— fue una acción que evitó el intento de sabotaje.

“Hubo gente que quiso sabotear una fiesta tan bonita y gracias a la Policía de la Ciudad de México, los eventos más importantes en el Estadio Azteca pudieron salir exitosos” Omar García Harfuch

Sobre lo ocurrido, Harfuch dijo que un grupo de personas buscaba arruinar la inauguración del Mundial 2026 con el uso de explosivos, pero policías de la CDMX impidieron al decomisarlos.

Por otro lado, indico que las autoridades capitalinas también lograron anular las acciones de integrantes del Bloque Negro que pretendían realizar destrozos en la zona de San Úrsula.

Omar García Harfuch (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Harfuch resalta éxito del Plan Kukulcán

Al destacar que las amenazas de boicot contra el Mundial 2026 en la CDMX se frenaron con éxito, Omar García Harfuch también sostuvo que a nivel nacional la estrategia de seguridad dejó buenos resultados.

En torno al punto, el secretario de Seguridad dijo que como en la CDMX, la policía de Jalisco, Nuevo León, Tijuana, Quintana Roo y otras ciudades y estados, realizó un gran trabajo.

Asimismo, indicó que la colaboración de generales de la Sedena y personal de la Semar fue vital para que el Mundial 2026 se celebrara en paz, por lo que resumió el éxito del Plan Kukulcán.

“Y el liderazgo, que fue de la propia presidenta supervisando todos los días en el gabinete de seguridad cómo iba el Plan Kukulcán, más la coordinación entre gobierno federal y las dependencias federales” Omar García Harfuch

En ese sentido, declaró que el plan fue exitoso también gracias a la supervisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien demostró que la coordinación entre niveles de gobierno es vital.