Peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) ingresaron el edificio ubicado en avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez, donde fue hallada sin vida Edith Guadalupe.

De acuerdo con la información, los elementos del Servicio Pericial de la Fiscalía de CDMX acudieron al inmueble con el objetivo de recabar indicios que ayuden a esclarecer el caso.

Peritos de la Fiscalía CDMX buscan indicios del caso Edith Guadalupe en edificio en la Benito Juárez

La tarde de este viernes 17 de abril, peritos de la Fiscalía de CDMX ingresaron al edificio donde fue hallada Edith Guadalupe con el fin de encontrar indicios para esclarecer el feminicidio.

Edith Guadalupe Valdez Saldívar (Especial)

Hasta el momento se sabe que Edith Guadalupe acudió a ese edificio el 15 de abril para una oferta de trabajo, envió su ubicación a un familiar antes de ingresar al inmueble, pero ya no salió.

La familia de Edith Guadalupe la reportó desaparecida en la Fiscalía de CDMX, cuyos elementos ingresaron al edificio 24 horas después y hallaron sin vida el cuerpo de la joven de 21 años.

La Fiscalía de CDMX informó que ya se tiene una línea de investigación en el caso de Edith Guadalupe, por lo que peritos acudieron al edificio para seguir recopilando indicios que resuelvan el caso.