La Secretaría de las Mujeres compartió su pronunciamiento relacionado con la desaparición y feminicidio de Edith Guadalupe, en Ciudad de México.

A través de X, la Secretaría de las Mujeres señaló que confía que las autoridades correspondientes garantizarán la justicia integral para Edith Guadalupe con cero impunidad.

Y sentenció que seguirán de cerca el caso de Edith Guadalupe, además, extienden toda su solidaridad con la familia de la joven asesinada en avenida Revolución.

Secretaría de las Mujeres mantiene contacto con familia de Edith Guadalupe

En la misma publicación, la Secretaría de las Mujeres también informó que ya estableció contacto con los familiares de Edith Guadalupe, sin dar mayores detalles.

Secretaría de las Mujeres se pronuncia por feminicidio de Edith Guadalupe (Captura de pantalla)

Asimismo, la Secretaría de las Mujeres no mencionó si brindarán acompañamiento a los familiares de Edith Guadalupe en los diversos procesos de investigación.

El pronunciamiento de la Secretaría de las Mujeres se da tras la conferencia de prensa de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde confirmó que se investiga como feminicidio.

De acuerdo con la línea de investigación, Edith Guadalupe acudió a un edificio en avenida Revolución de la alcaldía Benito Juárez , bajo una falsa oferta de empleo que convocaba a mujeres solas.

La Secretaría de las Mujeres tampoco abordó dicha oferta que derivó con el feminicidio de Edith Guadalupe, ya que habría convocado a otras jóvenes.

Edith Guadalupe: familiares están a la espera de la entrega de su cuerpo

De momento, se sabe que los familiares de Edith Guadalupe están a la espera de que el cuerpo de la joven sea entregado por las autoridades tras exámenes correspondientes.

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