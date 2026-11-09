La Fiscalía de la CDMX habría detectado dos casos de corrupción en la caso de Vadhir Derbez, quien tiene denuncia por abuso sexual.

Según las filtraciones, el expediente de Vadhir Derbez de 35 años de edad, fue vendido a su abogado, Enrique González Casanova, por lo que buscarían destituir a la Ministerio Público (MP) que corrompió el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Sumado a ello, se dice que el amparo por el que el actor está en libertad es ilegal.

MP habría vendido el expediente de Vadhir Derbez; Fiscalía CDMX busca destituirla

El reportero Carlos Jiménez informó que la Fiscalía de la CDMX, en donde existe la denuncia de abuso sexual de una víctima con identidad reservada contra Vadhir Derbez, estaría en busca de destituir a una MP que vendió su expediente.

El informe apunta que la ministerio público que habría infringido el CNPP y por lo tanto actuó con corrupción, fue presuntamente Carla Rodríguez Saldaña, asignada en el área de Delitos Sexuales.

Se dice que la MP está suspendida en la actualidad. Sin embargo, la Fiscalía de la CDMX está realizando todas las investigaciones en busca de destituirla de forma definitiva e imputarla “por delitos cometidos por servidores públicos”, lo que estaría penado en el artículo 293 y 259 del Código Penal de la CDMX.

Sumado a ello, se conoce que el expediente fue entregado a Enrique González Casanova, el abogado de Vadhir Derbez.

Entre los antecedentes de Casanova, está el ser uno de los abogados del caso Herdez, litigio que tiene a la abogada Irene León en prisión preventiva por presunto fraude procesal.

Abogado de Vadhir Derbez habría obtenido un amparo irregular para el actor

Además de que se asegura que el abogado de Vadhir Derbez accedió al expediente en contra del actor tras pagar a una MP, se dice que el amparo que promovió es ilegal.

Vadhir Derbez (@vadhird/Instagram)

Carlos Jiménez también informó que la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, ordenó a la Fiscalía de la CDMX citar a Vadhir Derbez para comparecer, lo que llevó al organismo a obtener una orden de aprehensión.

Sin embargo, el abogado de Vadhir Derbez obtuvo la libertad del actor con un amparo que presuntamente es irregular, porque en todos “se obliga al acusado a comparecer” situación que el actor no tuvo que hacer.

Ahora, se dice que Vadhir Derbez viajó exclusivamente a México para enfrentar la denuncia por abuso sexual, pues en realidad el vive de forma permanente en Estados Unidos.