Abogados de la presunta víctima de Vadhir Derbez solicitan una cita con Ernestina Godoy y piden que el caso sea investigado con perspectiva de género.

Vadhir Derbez fue denunciado por presunta violación en mayo de 2026; el actor asegura que se trata de un caso de extorsión.

Abogados de la presunta víctima de Vadhir derbez piden cita con Ernestina Godoy

Han pasado 6 meses de la denuncia por violación en contra de Vadhir Derbez, por lo que los abogados de la denunciante acudirán el 5 de agosto a la Fiscalía General de la República para solicitar una cita con la titular de la institución, Ernestina Godoy.

La solicitud tiene como propósito expresar el interés de la representación legal en que la investigación avance con objetividad, diligencia y perspectiva de género. Abogados de Vadhir Derbez

Abogados de la presunta víctima de Vadhir Derbez solicitan una cita con Ernestina Godoy (X/@VMA_abogados)

Los representantes legales de la mujer identificada como S.E.S, buscan que Ernestina Godoy escuche sus inquietudes por el avance del caso y solicitan que sea investigado bajo perspectiva de género, así como objetividad.

Un colectivo que apoya a la presunta víctima mostrará su punto de vista sobre el caso, por lo que los abogados solicitaron la presencia de los medios para hablar del de la denuncia.

La cita será en la Fiscalía General de la República el 5 de noviembrea las 10:00 a.m.

Esto se sabe de la denuncia contra Vadhir Derbez por violación

En mayo de 2027 se dio a conocer que Vadhir Derbez tenía una denuncia por violación, la cual habría ocurrido el 2 de abril de 2026 durante el rodaje de un video musical.

La denunciante habría sido una modelo estadounidense de 19 años, quien asegura que el actor la apartó del staff y abusó de ella en la locación donde se grababa el video.

Vadhir Derbez negó haber cometido este delito y aseguró que todo se trataba de un intento de extorsión, ya que le había pedido una millonaria cantidad a cambio de no realizar la denuncia.

A seis meses de que se realizara la denuncia, los abogados de la víctima acudirán a la Fiscalía General de la República para solicitar una cita con Ernestina Godoy y así puedan exponer sus inquietudes sobre el caso.