Repartidores de plataformas digitales realizaron un bloqueo en la avenida Vasco de Quiroga en la zona de Santa Fe, que cierra el paso al poniente de la Ciudad de México, este 9 de noviembre de 2026.

Los repartidores, quienes forman parte del colectivo Plataformas Unidas del Poniente, decidieron bloquear los accesos principales de la zona para protestar contra la propuesta de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Se trata de la implementación de placas mercantiles y licencias especiales para los repartidores de plataformas digitales.

Cabe destacar que el bloqueo también se reportó en:

avenida Tamaulipas

carretera México-Toluca

Repartidores bloquean carretera México-Toluca en ambos sentidos contra regulaciones de Semovi

Los repartidores también bloquearon el ingreso de la autopista México-Toluca en ambos sentidos, cerrando el acceso a la CDMX desde la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

El bloque se extiende hacia Juan Salvador Agraz, desde Prolongación Reforma hasta Vasco de Quiroga.

La alternativa vial es la autopista México-Toluca.

Repartidores protestan contra placas mercantiles y licencias especiales

Repartidores del colectivo Plataformas Unidas del Poniente protestaron con un bloqueo en Santa Fe contra las placas mercantiles y licencias especiales que se buscan implementar para quienes realizan entregas a domicilio.

De acuerdo con los repartidores, no están de acuerdo con las nuevas regulaciones que busca implementar la Secretaría de Movilidad.

Los repartidores iniciaron bloqueos en la avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe, así como en:

avenida Tamaulipas

carretera México-Toluca

Con estos bloqueos, los repartidores cerraron el paso de vehículos con dirección al poniente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los repartidores, las disposiciones que también implican inspecciones y requisitos administrativos afectarán su fuente de empleo pues representan nuevas cargas económicas.