Vadhir Derbez obtiene amparo a su favor en el proceso legal que enfrenta tras denuncia por presunto abuso sexual.

Frente a micrófonos de Venga La Alegría, el actor -de 35 años- asegura que, además de la favorable resolución, los jueces a cargo han encontrado irregularidades.

“Todas las cosas que han encontrado los jueces están chuequísimas, hay cosas gravísimas de mi caso, muchas irregularidades” Vadhir Derbez

Una vez más, asegura que su caso deriva de un intento de extorsión. Su defensa contaría con pruebas, mismas que salpicarían a la autoridad y que dará a conocer cuándo su proceso lo permita.

“(Hay) suficientes pruebas para ver que esto está armadísimo y que es una babosada. De la institución del MP, cosas chuequísimas ahí adentro, entonces espero que la fiscalía haga las cosas bien” Vadhir Derbez

Carrera de Vadhir Derbez se ha visto afectada por denuncia de abuso sexual

El 2 de abril de 2026, Vadhir Derbez fue denunciado formalmente ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales; sin embargo, hasta el mes de mayo se hizo pública la acusación en su contra por presunto abuso sexual.

Desde entonces, la carrera del hijo de Eugenio Derbez, se ha visto afectada al punto de verse obligado a cancelar la gira que tenía programada.

“Ha sido un proceso durísimo, muy, muy grave, o sea, el tener que vivir una acusación falsa. La gira que tenía ahorita...ya tuvimos que regresar boletos en Guatemala, o sea, me da mucha tristeza, pero no tengo ni cabeza” Vadhir Derbez

La denuncia interpuesta por una modelo de 19 años, no es la única, en redes sociales surgió un rumor que asegura hay más señalamientos, versiones que el actor niega y que no abordará ya que no desea alimentar la polémica.