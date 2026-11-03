El gobernador Pablo Lemus impulsa la modernización del transporte público en Jalisco mediante acciones enfocadas en mejorar la movilidad, reducir los tiempos de traslado y ofrecer más alternativas de transporte a las y los habitantes del estado.

Entre los avances destacan la incorporación de más de 300 camiones nuevos, nuevas unidades para el sistema Mi Macro y vagones adicionales para el Tren Ligero. A estas medidas se suman las líneas 4 y 5, así como el fortalecimiento del sistema MiBici con bicicletas eléctricas.

Pablo Lemus impulsa mejoras al transporte público y la conectividad en Jalisco (Cortesía)

Jalisco amplía las alternativas de movilidad con nuevas unidades, trenes y bicicletas eléctricas

Entre las principales acciones del Gobierno estatal se encuentra la incorporación de más de 300 camiones nuevos, además de unidades para el sistema Mi Macro y nuevos vagones del Tren Ligero, con el propósito de fortalecer el servicio y mejorar las condiciones de traslado de las personas usuarias.

A estos avances se suman las líneas 4 y 5, que forman parte de los proyectos para ampliar las opciones de transporte y mejorar la conectividad en distintas zonas de Jalisco.

Además, el sistema MiBici se fortalece con la incorporación de bicicletas eléctricas, una alternativa que amplía las opciones de movilidad para la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco busca avanzar hacia un sistema de transporte público más moderno, eficiente y accesible, con el objetivo de que las y los jaliscienses reduzcan sus tiempos de traslado y puedan dedicar más tiempo a sus actividades personales y familiares.