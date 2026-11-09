El actor José Eduardo Derbez de 34 años de edad, rechazó los rumores de que él haya sido cómplice del presunto abuso sexual que su hermanao Vadhir Derbez, cometió.

José Eduardo Derbez pidió la prueba del “papelito” de la demanda en donde inició legalmente un proceso en su contra por presunto abuso sexual, “no hay nada legal” sostuvo.

José Eduardo Derbez descarta procesos legales en su contra por el mismo delito que Vadhir Derbez

La nueva denuncia de Vadhir Derbez de 35 años de edad por presunto abuso sexual, llevó a que se asegurara que José Eduardo Derbez fue cómplice de su hermano, situación que él mismo descartó.

En un encuentro con la prensa mostrado por Edén Dorantes, el actor cuestionó si la información que dieron dos personalidades de internet fue con denuncia en mano, argumentando que no hay pruebas para incriminarlo así.

“¿Legalmente no? ¿Está en un papelito? O sea, no hay papelito, no hay nada legal, entonces también desinformar a las personas no está padre (...) papelito habla”. José Eduardo Derbez, actor.

Sumado a ello, José Eduardo Derbez dijo estar “muy tranquilo” sabiendo que las acusaciones son falsas, aunque sí dijo lo impresionado que está por lo fácil que es decir cosas en redes sociales y que se haga un escándalo de eso.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo explicó que incluso la gente en redes sociales habla sin medir las consecuencias como trabajo, imagen o hasta familia que puede salir perjudicada, “no pueden estar hablando así nada más porque sí”.

Finalmente, José Eduardo Derbez dijo desmentir totalmente el rumor de que él abusó sexualmente de alguien, explicando que no sabe ni de donde sacaron esa información falsa.

José Eduardo Derbez explica por qué la Fiscalía no pudo notificar a Vadhir Derbez

Ante la información pública de que la Fiscalía de la CDMX no pudo notificar a Vadhir Derbez sobre la denuncia de abuso sexual, José Eduardo Derbez confirmó esto argumentado que su hermano no tiene domicilio en la capital porque vive en Estados Unidos.

Por otra parte, se sabe que Vadhir Derbez obtuvo un amparo que impidió su detención. Sin embargo, se dice que ya llegó a México a atender el asunto legal.