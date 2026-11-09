Victoria Ruffo evitó profundizar sobre la denuncia que involucra a Vadhir Derbez y los señalamientos que también han mencionado a José Eduardo Derbez, al considerar que no es un tema que le corresponda abordar públicamente.

“Ese tema no me corresponde, para mi ese tema está cerrado (...) es un tema difícil, pero está cerrado para mí (...) no es mi tema, no es mío” Victoria Ruffo, actriz y madre de José Eduardo Derbez

La actriz de 64 años de edad fue cuestionada por medios de comunicación sobre la situación legal relacionada con Vadhir Derbez y la familia Derbez, pero optó por mantener una postura reservada.

No obstante, Victoria Ruffo reconoció su preocupación como madre y aseguró tener confianza en que su hijo José Eduardo Derbez se encuentra bien, mientras el caso continúa generando atención mediática.

Me preocupa mi hijo Victoria Ruffo, actriz y madre de José Eduardo Derbez

Victoria Ruffo evita hablar de Vadhir Derbez y su denuncia por abuso sexual

La actriz Victoria Ruffo fue cuestionada por la prensa sobre la nueva denuncia a Vadhir Derbez sobre abuso sexual y en la que aseguran José Eduardo Derbez también estaría involucrado. Sin embargo, esta prefirió evadir el tema.

En el encuentro con medio mostrado por Sale el Sol, Victoria Ruffo aclaró que la denuncia contra Vadhir Derbez “no me corresponde”, asegurando que pese a que es un “tema difícil”, pero no hablar del actor de 35 años.

Actualmente, Vadhir Derbez tiene un amparo que le permitirá vivir su proceso en libertad.

Victoria Ruffo sabe que todo está bien con José Eduardo Derbez pese presunta denuncia

Acusaciones, aunque sin denuncia en la Fiscalía, acusan que José Eduardo Derbez también estaría involucrado en las acciones que presuntamente cometió Vadhir Derbez, por lo que Victoria Ruffo también fue cuestionada al respecto.

Sin embargo, la actriz además de decir que él mejor para responder era José Eduardo Derbez, dijo tener confianza en que todo está bien con su hijo de 34 años.