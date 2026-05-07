El actor Vadhir Derbez fue denunciado por abuso sexual ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por una joven modelo estadounidense de 19 años.

La presunta agresión habría ocurrido el 2 de abril de 2026 durante la grabación de un video musical, donde la víctima señaló que fue llevada al camerino y violentada sin su consentimiento.

La denuncia, revelada el 6 de mayo en el programa De Primera Mano, acusa al actor de violación con violencia física o moral.

Por su parte, el actor de 35 años de edad negó los señalamientos y aseguró ser víctima de extorsión.

Vadhir Derbez es denunciado por abuso sexual en México

La denuncia detalla que la víctima es una mujer que trabajó como modelo en la grabación de un video musical de Vadhir Derbez y que el presunto abuso sexual ocurrió el 2 de abril.

La víctima detalla en la denuncia que el día de los hechos, ella estaba sentada en el piso de la locación y Vadhir Derbez la tomó de la mano para llevarla a su camerino.

Posteriormente, Vadhir Derbez la habría besado sin su consentimiento y abusó de ella.

Vadhir Derbez (Instagram/@vadhird)

La denuncia contra Vadhir Derbez es por violación con violencia física o moral y se realizó horas después del supuesto abuso.

Vadhir Derbez habló en el programa De Primera Mano y negó que haya abusado de la presunta víctima, asegurando que hay videos que muestra todas sus actividades durante la grabación del video.

El actor menciona que ha recibido mensajes de extorsión donde le piden 5 millones de pesos a cambio de parar la denuncia en su contra.

Sus abogados aseguran que Vadhir Derbez es extorsionado por un grupo delictivo de origen colombiano que se realizar denuncias para exigir dinero.

¿Quién es la modelo que denunció a Vadhir Derbez?

La presunta víctima de Vadhir Derbez es una mujer de 19 años originaria de Estados Unidos, quien trabajó como modelo en uno de sus videos.

La identidad de la víctima es reservada y solo se conocen sus iniciales, S.E.S.

Durante la denuncia, la joven contó con un traductor y se sabe que se realizaron las evaluaciones correspondientes, además de cuenta con medidas cautelares.