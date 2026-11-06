La Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó una orden de aprehensión en contra de Vadhir Derbez, quien enfrenta el proceso en libertad gracias a un amparo.

Vadhir Derbez fue denunciado en abril de 2026 por el delito de violación, luego de que una modelo de 19 años asegurara que el actor la agredió durante el rodaje de un video musical en la alcaldía Coyoacán.

Fiscalía de la CDMX confirma orden de aprehensión en contra de Vadhir Derbez

La Fiscalía de la CDMX compartió un comunicado el 6 de noviembre para confirmar que Vadhir Derbez tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación; la investigación por el caso sigue en curso.

Las autoridades aclararon que la denuncia hecha en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Vadhir Derbez es independiente presentada en abril de 2026 en la Fiscalía de la CDMX.

Fiscalía de la CDMX confirma que Vadhir Derbez tiene una orden de aprehensión por violación (X/@FiscaliaCDMX)

Vadhir Derbez tiene una orden de aprehensión por el delito de violación en la CDMX, pero fue inhabilitada por un juicio de amparo promovido por la defensa del actor.

Mientras tanto, Vadhir Derbez enfrenta la investigación por el delito de violación en libertad y próximamente será citado para la audiencia inicial en su contra.

Vadhir Derbez no ha comparecido ante las autoridades por primera denuncia por violación

La Fiscalía de la CDMX reveló que aunque Vadhir Derbez y sus abogados presumieron en medios que estaban en disposición de colaborar con las autoridades, el actor no ha comparecido ante ellos.

Es decir, Vadhir Derbez no se ha presentado ante la Fiscalía de la CDMX para ser cuestionado por el caso o exponer sus inquietudes.

Autoridades de la CDMX mencionan que han realizado citaciones presenciales a Vadhir Derbez en al menos siete domicilios, pero no se han podido concretar las notificaciones.

La Fiscalía de la CDMX asegura que está realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia de la denunciante.