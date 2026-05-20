Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años de edad, desapareció a poco de haber ingresado a una clínica en Puebla donde se realizaría un procedimiento estético.

El pasado lunes 18 de mayo, Blanca Adriana asistió a su cita en la clínica Detox, ubicada en la calzada Zavaleta 2511, en la colonia Santa Cruz Buenavista de Puebla, misma que le recomendó la dueña del gimnasio al que frecuentemente asiste.

Le realizarían una valoración; sin embargo, la doctora logró convencerla para realizarse el procedimiento estético en ese momento.

Su esposo se quedó en la sala de espera, pero tuvo que abandonar la clínica porque la doctora le pidió conseguir medicinas y una faja especial que conseguiría en Galerías Serdán.

El hombre se ausentó alrededor de una hora. Cuando regresó, la clínica estaba cerrada. Dio aviso a sus hijos y llamó al 911.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar y solicitaron al dueño el acceso, al no dar con su paradero emitieron su ficha de búsqueda al día siguiente.

Blanca Adriana Vázquez desaparece tras ingresar a clínica en Puebla (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

Cámaras de video revelan algo aterrador sobre desaparición de mujer en clínica de Puebla

Como parte de la primera línea de investigación, autoridades correspondientes solicitaron las grabaciones registradas en las cámaras de la clínica Detox.

Los videos revelaron algo aterrador. El material visual muestra a una mujer con cofia y uniforme médico, acompañada de un hombre identificado como su hijo y la recepcionista, cargando un bulto.

El trío ingresó lo que sería el cuerpo envuelto de Blanca Adriana a un Mini Cooper rojo con placas XVD-894-B., vehículo que ya habría sido localizado.

🚨BLANCA ADRIANA VÁZQUEZ MONTIEL SIGUE DESAPARECIDA.



La estilista poblana de 37 años acudió a “Detox Clínica” para realizarse un procedimiento estético en un inmueble de Calzada Zavaleta.



Un video de seguridad mostraría el momento en que presuntamente la dueña de la clínica, su… pic.twitter.com/qLCxvEfR52 — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) May 20, 2026

Familiares de la familia están compartiendo la grabación con el objetivo de dar con el paradero del dueño a la brevedad posible.

Así como han difundido la fotografía de la supuesta doctora que la habría atendido .

Por su parte, el esposo de Blanca Adriana y el dueño del edificio donde se encuentra la clínica, colaboran con autoridades.