La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) ofreció una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes Cabañas, caso que indignó por las omisiones institucionales en los procesos de búsqueda.

El acto se realizó este 6 de mayo tras la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, luego de que se comprobaran irregularidades en la investigación y el manejo del cuerpo de la víctima.

De acuerdo con la información, Julio César Cervantes desapareció el 20 de septiembre de 2021, fue localizado sin vida y su cuerpo fue donado a la Escuela de Medicina del IPN sin consentimiento.

Fiscalía CDMX ofrece disculpa pública por caso de Julio César Cervantes (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Pese a que Laura Cabañas denunció la desaparición de su hijo Julio César Cervantes, los procesos de la Fiscalía de CDMX fallaron y el cuerpo fue donado al IPN tras reportase como persona no identificada.

Fiscalía CDMX ofrece disculpa pública por irregularidades en el caso de Julio César Cervantes

Omar Gutiérrez, coordinador de Derechos Humanos de la Fiscalía de CDMX, ofreció una disculpa pública al reconocer que hubo fallas institucionales en el caso de Julio César Cervantes.

“A la memoria de Julio César Cervantes Cabañas rendimos respeto y homenaje. Su historia nos obliga a corregir, a mejorar y a trabajar para que hechos como estos no se repitan. La búsqueda de personas desaparecidas debe ser una prioridad absoluta para el Estado mexicano” Omar Gutiérrez

El funcionario señaló que la Fiscalía de CDMX vulneró los derechos de la familia de Julio César Cervantes al obstaculizar el acceso a la verdad, la justicia y la debida diligencia.

La madre de Julio César Cervantes, hombre que vivía con una discapacidad mental, afirmó que su hijo “desapareció dos veces”: primero físicamente y después de manera administrativa, a causa de la Fiscalía de CDMX.

Laura Cabañas, madre de Julio César Cervantes (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Dolores González, presidenta de la CDHCM, destacó que la disculpa pública debe traducirse en acciones concretas y garantías de no repetición para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir.