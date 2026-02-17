Fuga de combustible en pipa moviliza a bomberos en México–Toluca

La tarde de este lunes 16 de febrero de 2026, una fuga de combustible en una pipa provocó la movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la fuga de combustible tuvo lugar sobre la carretera libre México-Toluca, a la altura de San Lorenzo Acopilco, en la alcaldía Cuajimalpa.

Debido a la labor de los bomberos, dicha carretera fue totalmente cerrada a la circulación en ambos sentidos, dejando como alternativa la Autopista de cuota México-Toluca.

Bomberos neutralizan fuga de combustible en pipa sobre la México–Toluca; descartan riesgo para la población

Cerca de las 16:30 horas de este lunes, los bomberos de la CDMX acudieron a un urgente llamado, luego de que se reportara una fuga de combustible en una pipa en la carretera libre México-Toluca.

Según indicó el Jefe Vulcano, la fuga se originó debido a lo inclinado del terreno, toda vez que la pipa derrapó sobre la carretera aunque el conductor logró evitar que esta se volcara.

Los Bomberos de la CDMX manifestaron que al momento de este incidente la pipa se encontraba transportando al menos 70 mil litros de combustible, lo que despertó alerta entre los servicios de emergencia.

No obstante, debido a la rápida respuesta de los bomberos, se logró evitar una tragedia sin reportarse riesgo para la población cercana a la zona.

Hasta el reporte de las 18:30 horas, la circulación en la carretera libre México-Toluca permanece cerrada, en tanto los bomberos continúan con maniobras para neutralizar la pipa y así poder moverla para retirarla del camino.