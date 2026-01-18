Sin personas lesionadas fue el saldo del accidente de una pipa de Petróleos Mexicanos (Pemex), que sufrió una ruptura de tanque sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

El percance ocurrió la mañana de este domingo 18 de enero de 2026, cuando la pipa de Pemex presuntamente impactó contra un tráiler mientras circulaba en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Ruptura de tanque de pipa de Pemex provoca cierre parcial de la México-Querétaro

El choque provocó la ruptura del tanque de la pipa, lo que obligó al cierre de al menos dos carriles de la autopista México-Querétaro. La situación generó largas filas de automovilistas, con afectaciones que se extendieron hasta la zona de Lago de Guadalupe.

Aunque la unidad estaba destinada al transporte de diésel, reportes de medios locales señalaron que el tanque se encontraba vacío, lo que evitó un derrame mayor y redujo el riesgo de un incidente de mayor magnitud.

Pipa de Pemex sufre ruptura de tanque en carretera de Cuautitlán Izcalli (Municipio de Cuautitlán Izcalli en Facebook)

Protección Civil confirma saldo blanco tras accidente de pipa de Pemex en Cuautitlán Izcalli

Autoridades municipales informaron que al sitio acudió la unidad PCYB-56, cuyos paramédicos confirmaron que no hubo personas lesionadas ni fallecidas tras el accidente de la pipa de Pemex.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Izcalli realizaron maniobras para el retiro de las unidades involucradas, así como labores de limpieza preventiva en la zona conocida como La Quebrada, donde ocurrió el percance.

El accidente se registró alrededor de las 07:40 horas, provocando afectaciones viales durante varias horas. Una vez retirados los vehículos con apoyo de grúas, la circulación fue restablecida sin que se reportaran nuevos incidentes.