El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó desde finales de 2025 una lista de terroristas buscados por dicho país, misma en la que se incluyó a Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”.

En esa lista, las autoridades estadounidenses ofrecen hasta 10 millones de dólares por Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, considerado como uno de los mayores generadores de violencia en Michoacán.

¿Quién es Juan José Farías Álvarez?

Juan José Farías Álvarez, más conocido como “El Abuelo”, nacido en Tepalcatepec, Michoacán, ha estado ligado a actividades del crimen organizado como extorsión y asesinatos.

Juan José Farías Álvarez, 'El Abuelo' (@vickyzambralin)

En sus inicios, El Abuelo Farías se había consolidado como uno de los líderes de las autodefensas en Michoacán para hacerle frente a los cárteles que azotaban la región.

Incluso, él mismo se había dedicado a trabajos agricultores, de ganadería y comercio de quesos, lo que lo motivó en parte a sumarse al Cuerpo de Defensas Rurales.

Pese a sus intenciones iniciales, finalmente Juan José Farías Álvarez optó por unirse a las actividades criminales y extorsionar a agricultores junto a otras figuras claves como El Botox.

¿Cuántos años tiene Juan José Farías Álvarez?

Juan José Farías Álvarez alias “El Abuelo”, nació el 10 de agosto de 1970 en Tepalcatepec, Michoacán. Tiene 55 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan José Farías Álvarez?

La esposa de Juan José Farías Álvarez “El Abuelo” sería Blanca Yesenia Mendoza Mendoza, hermana de Martha Laura Mendoza, quien fue alcaldesa de Tepalcatepec, asesinada junto con su esposo en junio de 2025.

¿Quiénes son los hijos de Juan José Farías Álvarez?

Son pocos los detalles que se conocen sobre los hijos de Juan José Farías Álvarez.

¿Qué estudió Juan José Farías Álvarez?

No hay información confiable sobre el último grado de estudios de Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”.

¿En qué trabajó Juan José Farías Álvarez?

Antes de unirse al crimen organizado, Juan José Farías Álvarez trabajó en el sector ganadero, así como agricultor y vendedor de quesos.

A pesar de que en un inicio se unió a las autodefensas de Michoacán, se le señaló como líder del grupo criminal conocido como Cárteles Unidos.

Esa organización funcionó como coalición de varias células y grupos delictivos en Michoacán que se unieron para combatir al CJNG.

Dentro de esa coalición, “El Abuelo” fue identificado como jefe de la facción conocida como Cártel de Tepalcatepec o Cártel del Abuelo.

Juan José Farías Álvarez “El Abuelo” (Especial)

Juan José Farías Álvarez “El Abuelo” es buscado por Estados Unidos

En la lista publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también se incluyeron a otros narcotraficantes, terroristas y más miembros de Los Viagras con presencia en Michoacán:

Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”

Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo” de Los Viagras

Heladio Cisneros Flores, alias “La Sirena” de Los Viagras

Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “El 50″

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”

La misma autoridad estadounidense ha señalado a Los Viagras como criminales que extorsionan de manera recurrente a agricultores y empacadores en entidades de Michoacán.